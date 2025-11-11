ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Sergio Gor’un Hindistan Büyükelçisi olarak atandığı yemin töreninde yaptığı konuşmada, Suriye ve Orta Doğu politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine dikkat çekti.

“Şara güçlü bir lider, onunla iyi anlaşıyorum”

Törenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trump, “Ahmed eş-Şara çok güçlü bir lider. Zorlu bir yerden geliyor, sert bir adam ama onu sevdim ve onunla iyi anlaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin yeniden inşa sürecine destek vereceklerini belirten Trump, “Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü Suriye Orta Doğu’nun önemli bir parçası. Şu anda bölgede uzun zamandır görülmemiş bir barış ortamı var” dedi.

“Erdoğan büyük bir lider”

Trump, konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da övgülerde bulundu.

“Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir liderdir ve Suriye’de yaşanan süreci güçlü şekilde destekliyor” diyen Trump, Türkiye-Suriye ilişkilerinin bölgesel istikrara katkı sağladığını söyledi.

Suriye-İsrail diyaloğu gündemde

Trump, Suriye ve İsrail arasında yeni bir diplomatik sürecin başlatıldığını açıklayarak, “Suriye ile bir anlaşma sağlamak için İsrail ile birlikte çalışıyoruz. Şara’nın ülkesini yeniden inşa edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Hamas’la yürütülen görüşmeler kapsamında hayatını kaybeden rehinelerin bedenlerinin takasının sürdüğünü belirten Trump, “Orta Doğu’da barış sağladık, kimse daha önce böyle bir şey görmedi” dedi.

“Hükümet çok yakında yeniden açılacak”

ABD Başkanı Trump, hükümetin kapanmasıyla ilgili sürecin sona ereceğini duyurdu.

“Evet, anlaşmaya uyacağım. Ülkemizi açıyoruz” diyen Trump, ekonomide hızlı bir toparlanma beklediklerini vurguladı. “Bu anlaşma ülkemiz için iyi olacak. Demokratlardan yeterli desteği aldık” ifadelerini kullandı.

“Gümrük gelirleriyle ulusal borcu azaltacağız”

Ekonomik hedeflere de değinen Trump, “Gümrük vergilerinden elde ettiğimiz büyük gelirlerle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımıza 2 bin dolarlık ödemeler yapacağız. Kalan kısmı da ulusal borcun azaltılması için kullanacağız” dedi.

“Bu bir ulusal güvenlik meselesidir” diyen Trump, yıl sonuna kadar 20 trilyon dolarlık yatırım girişine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Dünyanın en gelişmiş hava kontrol sistemini kuruyoruz”

Trump, hükümetin yeniden açılmasıyla birlikte iç altyapı projelerinin hız kazanacağını ifade etti.

“Ülkemizin hava trafik kontrol sistemini tamamen yeniliyoruz. Artık dünyanın en gelişmiş sistemine sahip olacağız” dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’i eleştiren Trump, “O dönemde milyarlar harcandı ama sonuç alınamadı” diye konuştu.

“Ben Başkan olmasaydım bugün 3. Dünya Savaşı çıkabilirdi”

Trump, küresel liderlik eleştirilerine de yanıt vererek, “Bir başkan sadece yerel konularla ilgilenemez. Ben olmasaydım bugün dünya 3. Dünya Savaşı’na sürüklenebilirdi. Sekiz savaşı bitirdim, dokuzuncusu da yolda” ifadelerini kullandı.