Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi bazında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

İnşaat ve Finans Sektörleri Büyümeye Liderlik Etti

GSYH verileri sektörler bazında incelendiğinde dikkat çeken artışlar kaydedildi:

İnşaat sektörü yüzde 13,9 ile en yüksek büyümeyi gösterdi.

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8 arttı.

Bilgi ve iletişim sektörü yüzde 10,1 büyüdü.

Sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret ve ulaştırma gibi hizmetler yüzde 6,3 büyüme gösterdi.

Buna karşın tarım sektörü yüzde 12,7 ile daralma yaşadı. Diğer hizmet faaliyetleri ve kamu yönetimi alanlarında ise sınırlı artışlar gözlendi.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış GSYH

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks ise yıllık bazda yüzde 3,4 büyüme olarak kaydedildi.

Cari Fiyatlarla GSYH 17,4 Trilyon TL’ye Ulaştı

Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 17 trilyon 424 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu değer, ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı ve Devlet Harcamalarında Artış

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yıllık bazda yüzde 4,8 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 artış gösterdi.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise güçlü bir artışla yüzde 11,7 yükseldi.

Dış Ticarette Dengesizlik

2025’in üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 4,3 arttı, bu da dış ticarette sınırlı bir açık sinyali verdi.

İşgücü Ödemeleri ve Net İşletme Artığı

İşgücü ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı yüzde 35 seviyesinde sabit kalırken, net işletme artığının payı ise yüzde 46,0’dan yüzde 46,7’ye yükseldi.