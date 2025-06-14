NBC News’e konuşan Trump, “İran, ABD ile nükleer anlaşmaya varma fırsatını kaçırdı ama mutabakat için hâlâ bir şansları olabilir. Göreceğiz” dedi. İran’dan bazı yetkililerin kendisiyle temasa geçtiğini belirten Trump, bu kişilerin kim olduğu sorulduğunda ise, “En son birlikte çalıştığımız insanlar. Şimdi birçoğu ölü” ifadesini kullandı.

Trump, İsrail’in saldırıda kullandığı silahlar hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Dünyadaki en iyi ekipman olan Amerikan üretimi ekipmanları kullandılar” dedi.

“Çok daha fazlası yolda”

Trump, ABC News’e verdiği başka bir demeçte, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları memnuniyetle karşıladığını ifade etti. “Bence harika oldu. Onlara her şansı tanıdık ama bunu değerlendiremediler. Çok sert bir darbe yediler. Birinin en sert vurulabileceği kadar sert vuruldular ve daha sertleri yolda. Çok daha fazlası yolda” diyerek bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret etti.

“Zaten haberdardık”

Wall Street Journal’a konuşan Trump, İsrail’in saldırıdan önce ABD’yi bilgilendirip bilgilendirmediği sorusuna, “Uyarı mı? Ne uyarısı, biz zaten olacaklardan haberdardık” yanıtını verdi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını ve bugün yeniden görüşmeyi planladığını da belirtti. İsrail’in operasyonunu ise “nazikçe söylemek gerekirse gayet başarılı” şeklinde değerlendirdi.

“İran’ı utançtan ve ölümden kurtarmaya çalıştım”

Reuters’a verdiği röportajda, İsrail’in saldırılarının ardından İran’ın hâlâ işleyen bir nükleer programının olup olmadığının “muamma” olduğunu dile getiren Trump, Pazar günü Umman’da yapılması planlanan nükleer müzakereler hakkında da konuştu. İran’ın görüşmelere katılıp katılmayacağından emin olmadığını söyleyen ABD Başkanı, “İran’ı utançtan ve ölümden kurtarmaya çalıştım. Bunun için çok çalıştım çünkü anlaşmaya vardığımızı görmeyi çok istiyordum. Hâlen çok geç değil, bir karara varabilirler” dedi.

Trump, bölgede bir savaş çıkmasından ise endişe duymadığını belirtti.

“Belki şimdi daha ciddi bir şekilde müzakere ederler”

Axios’a yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarının nükleer görüşmeleri nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmede bulunan Trump, “Sanmıyorum. Aksine, belki şimdi daha ciddi bir şekilde müzakere ederler” dedi. İran’ın anlaşmaya varmak için artık daha fazla nedeni olduğunu da vurguladı.

İran müzakereleri askıya aldı

Öte yandan İran cephesinden gelen açıklamalar, İsrail’in saldırılarının diplomatik süreci sekteye uğrattığını gösteriyor. İranlı yetkililer, ABD ile yapılması planlanan nükleer müzakerelere katılım sağlamayacaklarını açıkladı. İran ve Umman basınında çıkan haberlerde, görüşmelerin süresiz olarak askıya alındığı bildirildi.