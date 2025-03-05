Portekizli Hakemler Zirvede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 20. haftada başlatılan yabancı VAR uygulaması, 26. haftaya kadar toplam 63 maçta kullanıldı. Bu süreçte 33 farklı yabancı hakem VAR odasında görev aldı.

Bu dönemde en fazla VAR görevine çağrılanlar Portekizli hakemler oldu. 6 Portekizli hakem toplamda 12 kez VAR odasında yer aldı. MHK, Helder Malheiro, David Rafael Oliveira da Silva, Claudio Pereira, Helder Carvalho, Bruno Esteves ve Fabio Melo’yu 2’şer kez görevlendirdi.

Portekiz'in ardından, 4 hakemiyle 10 kez VAR’da görev alan Danimarka gelirken, 5 İspanyol hakem de 9 defa VAR odasında bulundu.

VAR Hakemleri ve Görev Sayıları

Süper Lig’de VAR’da görev alan yabancı hakemlerin ülkelerine göre dağılımı şu şekilde:

Portekiz: 12

Danimarka: 10

İspanya: 9

Polonya: 7

Almanya: 5

Belçika: 5 UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Heyecanı Başlıyor

Macaristan: 4

İtalya: 4

Avusturya: 4

Romanya: 2

Slovenya: 1

En Fazla Görev Alan Hakem: Jakob Kehlet

Danimarkalı Jakob Kehlet, Süper Lig’de 4 kez VAR hakemi olarak atanarak en fazla görev alan isim oldu. Onu, 3 kez VAR’da bulunan Macar hakem Tamas Bognar takip etti.

20 - 27. haftalar arasında VAR görevine çağrılan hakemler ise şu şekilde:

Jakob Kehlet: 4

Tamas Bognar: 3

Jan Boterbeg, Wesli De Cremer, Sandi Putros, Jakob Sundberg, Jonas Hansen, Adrian Cordero Vega, Victor Garcia Verdura, Francisco Jose Hernandez Maeso, Alejandro Quintero Gonzalez, Helder Malheiro, David Rafael Oliveira Da Silva, Claudio Pereira, Helder Carvalho, Bruno Esteves, Fabio Melo, Pawel Raczkowski, Pawel Pskit, Daniel Stefanski, Christian-Petru Ciochirca, Fabio Maresca, Daniele Paterna, Johann Pfeifer, Markus Schmidt, Manuel Schüttengruber, Harald Lechner: 2'şer kez

Bert Put, Mateo Busquets Ferrer, Istvan Vad, Tomasz Kwiatkowski, Sören Storks, Alen Borasak: 1'er kez

Yabancı VAR Hakemleri Devam Edecek mi?

TFF ve MHK tarafından alınan karar neticesinde ligdeki hakem hatalarının minimize edilmesi amacıyla başlatılan yabancı VAR uygulamasının sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bu sürecin Süper Lig'deki hakem kararlarına etkisi merakla takip ediliyor.