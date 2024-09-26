Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı yarın, 28 Eylül Cumartesi, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Sivasspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Lider Galatasaray, ligin 7. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak Kayserispor - Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.
Haftanın BAY geçen takımı ise Hatayspor olacak.
Süper Lig’de 7. haftanın programı şöyle:
27 Eylül Cuma
20.00 Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
28 Eylül Cumartesi
16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
29 Eylül Pazar
16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman
30 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan