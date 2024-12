Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Youssef En-Nesyri’den geldi. Ligin 15. haftasında Beşiktaş’a mağlup olduktan sonra evinde Başakşehir’i yenen Fenerbahçe, üst üste 2 dış saha maçında puan kaybı yaşadı.

Bu sezon Göztepe ve Samsunspor ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe, bugün de 3. beraberliğini yaşadı.

Cengiz Ünder 10 maç sonra

Cengiz Ünder, mücadelenin 82. dakikasında Fred’in yerine oyuna dahil olurken, takımı adına skor katkısı üretemedi. Cengiz, 21 Eylül’de oynanan Galatasaray maçından bu yana ligde ilk kez forma giydi. Cengiz, Avrupa Ligi’nde ise 11 Aralık’ta oynanan Athletic Bilbao maçında da süre aldı.

İrfan Can Eğribayat ilk maçına çıktı

Kaleci Dominik Livakovic’in sakatlığı sebebiyle bugünkü maçta kaleyi İrfan Can Eğribayat korudu. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde oynanan tüm maçlarda Livakovic forma giyerken, son lig maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Ertuğrul Çetin süre aldı. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan İrfan Can bugün sahaya 11’de çıktı. İrfan Can, ev sahibinin 26. dakikada kaydettiği gole engel olamadı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde En-Nesyri’nin kafa vuruşunda savunma topu son anda kornere çeldi.

25. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında arka direkte En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada Caner Erkin’in ortasında ceza yayına yakın bir noktadan Mame Thiam’ın pasında Ahmed Kutucu’nun ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45+4. dakikada sol taraftan topla çıkan Kostic'in içeri çevirdiği topta En-Nesyri'nin ceza sahası içerisinde dokunuşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden filelerle buluştu. 1-1

45+5. dakikada Fenerbahçe'nin golü sonrası yoğun itirazda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

53. dakikada İrfan Can’ın sağ taraftan ortasında kafalardan seken top Tadic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada En-Nesyri’nin ceza yayı üzerinden pasında Tadic’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında En-Nesyri’nin kafa pasında Szymanski’nin yakın mesafeden vuruşunda Berke topu kornere çeldi.

88. dakikada Kostic’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda kaleci Berke topu son anda çeldi. Savunma boşta kalan topu uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Emre Akbaba’nın pasında savunma arkasında topla buluşan Thiam’ın kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+4. dakikada Maxinmin’nin pasında sol tarafta topla buluşan Kostic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı.

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün

Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın (Tayfur Bingöl dk. 79), Luccas Claro, Ruben Vezo, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 69), Dorukhan Toköz (Emre Mor dk. 79), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Prince Ampem dk. 69), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu (Gianni Bruno dk. 84), Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Samuel Saiz, Sinan Gümüş, Leo Dubois, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Arda Turan

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 82), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Fred (Cengiz Ünder dk. 82), Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci (Allan Saint Maximin dk. 69), Sebastian Szymanski (Edin Dzeko dk. 69), Dusan Tadic (İsmail Yüksek dk. 82), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 26) (Eyüpspor), Youssef En-Nesyri (dk. 45+4) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Arda Turan (dk. 45+5) (Teknik direktör) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Mame Thiam (Eyüpspor), Çağlar Söyüncü, Allan Saint Maximin, Youssef En-Nesyriy, Cengiz Ünder (Fenerbahçe)