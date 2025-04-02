"Yabancı Futbolcu Yasaklanmalı"

Arda Turan, yabancı futbolcuların Türk futboluna katkı sağlamadığını belirterek, “Türk futbolunun daha fazla gelişebilmesi için en az 5 yıl boyunca yabancı futbolculara bir yasak getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde altyapılara daha fazla yatırım yapılacak ve Türk futbolunun geleceği için faydalı olacak yerli oyuncular yetişecektir” dedi.

Altyapıya Yatırım Zamanı

Turan, Türk futbolunun gelişimi için altyapıya öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. “Altyapıda yetişen Türk oyunculara daha fazla fırsat tanınmalı. Türk futbolunu ayağa kaldırmanın yolu altyapıya önem vermekten geçiyor” şeklinde konuştu.

Türk futbolunun mevcut durumuna dair eleştirilerini sürdüren Turan, yabancı futbolculara ödenen yüksek maaşların, yerli oyuncuların gelişimini engellediğini belirtti. Bu nedenle, Türk futbolunun geleceği için kulüplerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

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Arda Turan, Türk futbolunun geleceği için alınacak bu tarz önlemlerin sadece kulüplerin değil, federasyon ve diğer ilgili tüm tarafların ortaklaşa kararı olacağını da sözlerine ekledi. Turan, "Türk futbolunun toparlanması için bu tür köklü değişikliklere ihtiyaç var ve herkesin bu konuda bir araya gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.