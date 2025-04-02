Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Fenerbahçe’yi eleyen Galatasaray, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Aslan yarı finalde İskenderunspor’u eleyen Konyaspor ile oynayacak.

Müsabaka Konya’nın ev sahipliğinde yapılacak.

Kadıköy'de büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Galatasaray, etkili oyunuyla üstünlük kurarken, Fenerbahçe'nin golü galibiyete yetmedi. Bu sonuçla sarı kırmızılı takım, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 90. dakikasında kavga çıkarken, 3 futbolcu ve bir yardımcı antrenör kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Müsabakaya kavgalar da damga vurdu. Son dakikalarda Fenerbahçe yarı alanında Mert Müldür ile Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı. Derbinin 90. dakikasında ise saha kenarı karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz arasında kavga başlarken, yedek oyuncular ve teknik heyetin de dahil olmasıyla kavga saha içine yansıdı. Hakem Cihan Aydın, bu kavga nedeniyle oyunu durdurdu.

Güvenlik güçlerinin araya girerek kavgayı ayırmasının ardından Cihan Aydın, kenara gelerek Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kartla ihraç edildi.

Osimhen’den Erken Gol, Galatasaray Öne Geçti!

Maçın 10. dakikasında Galatasaray, Victor Osimhen'in şık golüyle öne geçti. Davinson Sanchez'in uzun pasında Çağlar Söyüncü’nün müdahalesi yetersiz kalınca topu önünde bulan Osimhen, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Jose Mourinho’dan, Okan Buruk’a fiziki müdahale Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yüzüne müdahalede bulundu. Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yerden kalan Okan Buruk, deplasman tribününe giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.

VAR Müdahalesi ve Penaltı Golü!

dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda top Kaan Ayhan’dan sekerek Filip Kostic’in eline çarptı. VAR incelemesi sonrası hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, 27. dakikada İrfan Can Eğribayat’ı mağlup ederek skoru 2-0 yaptı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe ile oynadığı 27 derbide 14. galibiyetini kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Bu maçla birlikte iki takım kupada 27. kez kozlarını paylaştı. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda rakibine karşı üstünlüğü sürdürdü. Aslan bu sonuçla sarı-lacivertlileri kupada 14. kez mağlup etti. Türkiye Kupası'nda geride kalan maçlarda Kanarya 4 defa yenerken, 10 mücadele de berabere sona erdi.

Türkiye Kupası'nda yapılan 27 karşılaşmada Galatasaray 44 gol kaydederken, Fenerbahçe 30 golle karşılık verdi Real Madrid, Leganes karşısında geri dönüşle kazandı

Fenerbahçe Szymanski ile Karşılık Verdi

İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçe, farkı bire indirdi. 45+1’de Talisca'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sebastian Szymanski, kale önünde yaptığı dokunuşla ağları havalandırdı. İlk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı ve ilk yarı 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarıda Büyük Mücadele ve Kaçan Fırsatlar!

İkinci yarıda tempo düşmezken, iki ekip de gol şansları yakaladı. 56. dakikada Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara'nın üst üste şutlarını Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat muhteşem kurtarışlarla önledi. 80. dakikada Barış Alper’in direkten dönen şutu ise Galatasaray için kaçan büyük bir fırsat oldu.

Kadıköy'de Gerilim Yükseldi!

dakikada iki takımın yedek kulübeleri arasında büyük bir tartışma yaşandı. Olaylara güvenlik güçleri müdahale ederken, hakem Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz’a (Galatasaray), Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti’ye (Fenerbahçe) kırmızı kart gösterdi.

Davinson Sanchez'den Hayati Kurtarış!

Uzatma dakikalarında Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın kafa vuruşuyla beraberlik fırsatı yakaladı. Kaleci Günay Güvenç'i geçen topu Davinson Sanchez son anda çizgiden çıkararak takımını büyük bir tehlikeden kurtardı.

Galatasaray Yarı Finalde!

Son düdüğün çalmasıyla Galatasaray, 2-1’lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi. Sarı-Kırmızılı ekip, kupa hedefinde önemli bir adım atarken, Kadıköy’de elde ettiği zaferle taraftarlarını büyük bir coşkuya boğdu.

Öne Çıkan Anlar:

10’ - Gol | Osimhen, Galatasaray'ı öne geçirdi.

27’ - Gol | Osimhen, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

45+1’ - Gol | Szymanski, Fenerbahçe adına skoru 2-1 yaptı.

90+2’ - Kırmızı Kartlar | Yedek kulübelerinde gerginlik sonrası 4 oyuncu atıldı.

90+4’ - Çizgi Kurtarışı | Davinson Sanchez, Skriniar'ın şutunu çizgiden çıkardı.

Galatasaray, yarı finaldeki rakibini beklerken, Fenerbahçe kupaya çeyrek finalde veda etti.