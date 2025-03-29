Skriniar İlk Golünü Attı, Tadic 100. Maçına Çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. 5. dakikada kafa vuruşuyla takımını öne geçiren tecrübeli savunmacı, 90 dakika sahada kalarak etkili bir performans sergiledi.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bodrum FK karşısında 100. maçına çıktı. 72. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 100 maçta 27 gol ve 31 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin Yenilmezlik Serisi Devam Ediyor

Son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, bu süreçte 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Son 3 maçta kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında bu seriyi bozdu ve rakibine 2 gol şansı tanıdı.

Oğuz Aydın ve Talisca’dan Skor Katkısı

Bu sezon milli takıma yükselerek dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Bodrum FK karşısında da gol sevinci yaşadı. 32. dakikada Youssef En-Nesyri’nin pasında ağları havalandıran Oğuz, ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ise 45. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Fenerbahçe’nin 4. golüne imza attı. Bu sezon ligde 2. kez gol sevinci yaşayan Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe, Galatasaray Maçı Öncesi Moral Buldu

Bu sonuçla moral depolayan Fenerbahçe, hafta içi Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynayacağı derbiye odaklanmış durumda. Teknik direktör Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu önemli mücadele öncesinde formda görüntüsünü sürdürerek taraftarlarına umut verdi.