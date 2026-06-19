evrensel'de yer alan habere göre Denizli'de faaliyet gösteren GHZ Lojistik çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bir araya geldi. DİSK'e bağlı İletişim-İş Sendikası çatısı altında örgütlenen işçiler, sendikanın açıklamasına göre Trendyol Lojistik operasyonlarında görev yapan çalışanların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Trendyol Ekspres Dağıtım Merkezi önünde yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

İşçiler, mevcut vardiya düzeninin sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediğini ve prim sisteminde adaletsizlik yaşandığını öne sürdü. Sendika temsilcileri, çalışanların uzun süredir dile getirdiği sorunların çözüm beklediğini ifade etti.

Basın açıklamasına KESK, DİSK Genel-İş, Dev Emekli-Sen, Emekli Meclisleri Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

"Çalışanların Talepleri Dikkate Alınmalı"

Basın açıklamasını yapan DİSK İletişim-İş Genel Başkanı Gürkan Emreoğlu, işçilerin sendikal haklar ve insanca çalışma koşulları için mücadele ettiğini belirtti.

Emreoğlu, çalışanların prim dağıtımındaki adaletsizlikler, sosyal yaşamı zorlaştıran vardiya sistemi, terfi süreçlerinde eşitsizlik, ağır çalışma koşulları ve iş yerindeki çeşitli uygulamalardan rahatsızlık duyduklarını söyledi.

İşçilerin sorunlarını daha önce yönetime ilettiklerini ancak çözüm konusunda ilerleme sağlanamadığını savunan Emreoğlu, sendika olarak sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

İşçilerin Öne Çıkan Talepleri

Sendikanın açıkladığı talepler arasında şu başlıklar yer aldı:

Çalışan görüşlerinin dikkate alındığı bir yönetim anlayışının benimsenmesi,

Sosyal yaşam ve iş sağlığı gözetilerek vardiya sisteminin yeniden düzenlenmesi,

Prim uygulamalarında şeffaf ve adil kriterlerin uygulanması,

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve olumsuz hava koşullarına karşı koruyucu önlemlerin artırılması,

Terfi süreçlerinde liyakat ve eşit fırsat ilkesinin esas alınması,

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması,

Özel hayatın ve kişisel iletişimin korunması,

Banka promosyonlarının çalışanların beklentileri doğrultusunda ödenmesi.

DİSK İletişim-İş Sendikası, GHZ Lojistik çalışanlarının taleplerinin karşılanması için girişimlerini sürdüreceklerini açıkladı.