Başkan Doğan, bu birlikteliği yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda vizyon ortaklığı olarak değerlendirdi. “Bu güçlü iş birliği, anlaşmanın ötesinde hedefleri örtüşen iki markanın ortak adımıdır. Saha içindeki başarılarımız kadar, dışındaki güçlü iş birliklerine de önem veriyoruz. Onvo’nun vizyonu kulübümüzle örtüşüyor. Başta Mehmet Bey olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Transfer Gündemi: Romulo ve Tuanzebe Listede, Uğurcan’a Teklif Yok

Basın toplantısında transfer gündemi de sıcak başlıklardan biriydi. Romulo’yu beğendiklerini ve Axel Tuanzebe ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Doğan, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı: “Antrenörümüzle sürekli temas halindeyiz, günde 6-7 saat transferleri konuşuyoruz. Tartışmaya açık olmayan isimler üzerinden çalışmalar yapıyoruz.”

Uğurcan Çakır’la ilgili çıkan transfer haberlerine de açıklık getiren Doğan, kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadığını belirtti. “O bizim kaptanımız. Avrupa’dan cazip bir teklif gelirse yardımcı olacağımızı söyledik ama şu an için masada bir teklif yok” dedi.

Mali Yapı ve Gelecek Planları: “Trabzonspor’un Kurtuluşu Birlik ve Beraberliktir”

Kulübün mali durumu hakkında da kapsamlı açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, göreve geldikleri günden bu yana ciddi finansal düzenlemelere imza attıklarını ifade etti. “Trabzonspor’un üzerindeki blokeler kaldırıldı. Gelir yaratacak adımlar attık. Ancak bu süreci camia olarak birlikte yürütmeliyiz. Tüm iş insanlarını Trabzonspor’un yanında olmaya davet ediyorum” dedi.

Kulübün hedefinin borcu 2 milyar TL seviyesine indirmek olduğunu belirten Doğan, harcama limitlerinin açıldığını ancak tüm limitin kullanılmayacağını söyledi. “Trabzonspor olarak geleceğimizi garanti altına alacak planlamalar yapıyoruz. Önce ekonomik dengeyi sağlamalı, ardından sportif hedeflere odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Forma Satışları ve Taraftar Desteği: “60 Milyon Liraya Yaklaşıyoruz”

Yeni sezon formalarının tanıtım videosunun beklenenden fazla ilgi gördüğünü belirten Doğan, forma satışlarından da memnun olduklarını söyledi. “Tanıtım filmimizin bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyorduk. Taraftarımızdan gelen destek bizi mutlu ediyor. 60 milyon TL seviyesine yaklaşmış durumdayız” dedi.

Onvo CEO’su Mehmet Atmaca: “35 Yıllık Serüvenimizi Trabzonspor ile Taçlandırıyoruz”

Toplantının ev sahibi konumundaki Onvo’nun CEO’su Mehmet Atmaca ise, bu iş birliğinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. “35 yıl önce küçük bir atölyede başlayan yolculuğumuz bugün yüzlerce kişiye istihdam sağlayan bir yapıya dönüştü. Biraz geç buluşsak da Trabzonspor ile bu iş birliği bizim için çok kıymetli. Markamızın değerine değer katacak bir ortaklık olacak” dedi.

Yalnızca futbol değil, sporun birçok dalına sponsorluk verdiklerini vurgulayan Atmaca, sözlerine şöyle devam etti: “Ev teknolojilerinde konuşan ürünler geliştiriyoruz. Trabzon’un tüm yokuşlarını çıkabilecek elektrikli scooter’ımızı da tanıttık. Markamızın yenilikçi tarafını bu iş birlikleriyle daha görünür kılacağız. Sponsor olacağımız kulüplerin de markamıza değer katmasını önemsiyoruz. Trabzonspor ile bu sinerjiyi yakaladık.”

Hakem Hataları ve Spor Dalları: “20 Puanımız Hakem Kararlarından Etkilendi”

Sezon boyunca yaşanan hakem hatalarına da değinen Başkan Doğan, “En çok ceza alan başkan olarak söylüyorum; hakemlerin 20’nin üzerinde puanımıza etkisi oldu. Bu sezon daha adil bir yönetim bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, basketbol ve voleybol şubelerinde ise sponsorluk eksikliğinden dolayı ilerleme kaydedemediklerini söyleyen Doğan, “Play-off oynayacak düzeyde takımlar kurmak istiyoruz ama bu süreç destekle mümkün” şeklinde konuştu.