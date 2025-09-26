Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon’umuzdan Gazze’ye, Kudüs’e bir gönül köprüsü kuruyoruz. Gelin hep birlikte birlik olalım, Trabzon’dan yükselen ses Gazze’de yankılansın” dedi. TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu bozmak ve insani yardım koridoru açılmasını sağlamak için yola çıkan uluslararası SUMUD filosuna destek vermek amacıyla düzenlenen “Trabzon’dan Kudüs’e Gönül Köprüsü” etkinliği için çağrıda bulundu. Bütün Trabzonluları etkinliğe davet eden Başkan Genç, “Trabzon’umuzdan Gazze’ye, Kudüs’e bir gönül köprüsü kuruyoruz. Zulmün zincirlerini kıracak olan güç, susmayan vicdanlarımızdır çünkü biz sustukça karanlık büyür; konuştukça umut filizlenir. Yarın gerçekleştireceğimiz etkinliklerle Gazze’deki kardeşlerimizin sesine ses vereceğiz. Birlik olacağımız, kalplerimizi birleştireceğimiz ve kardeşliğimizi göstereceğimiz bu anlamlı etkinliğimize sizleri gönülden davet ediyorum. Gelin hep birlikte birlik olalım, Trabzon’dan yükselen ses Gazze’de yankılansın inşallah” dedi.

YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“Özgür Filistin İçin Hareket Et!” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, yarın (27 Eylül Cumartesi) saat 14.00’te başlayacak. Program kapsamında bisiklet turu, yürüyüş ve çeşitli sportif aktiviteler yapılacak. Yaklaşık 10 kilometrelik bisiklet turu Kahramanmaraş Caddesi Ziraat Bankası önünden start alacak. Katılımcılar Trabzon Büyükşehir Belediyesi önü, Ayasofya Kavşağı, sahil bisiklet yolu ve tenis kortları güzergahını takip ederek Ganita Sahili’ne ulaşacak. Parkur üzerinde dinlenme noktaları oluşturulacak. Yürüyüş ise Kahramanmaraş Caddesi’nden başlayarak Gazipaşa Caddesi üzerinden Ganita Sahil Etkinlik Alanı’na kadar devam edecek. Etkinliğin final noktası olan Ganita Sahili’nde mini tenis, mini voleybol, masa tenisi, dart ve ahşap oyunları gibi etkinlikler katılımcılarla buluşacak.