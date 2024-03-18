Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha karıştı.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.

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Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

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Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

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TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" denildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi

Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olaylar Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

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Fenerbahçe kafilesini taşıyan Freebird Hava Yolları'na ait uçak saat 03.50 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı. Yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Heyet bu coşkulu karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

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