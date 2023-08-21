Bakan Uraloğlu, “Trabzon Havalimanı yıllık 4 milyon yolcu kapasitesiyle ülkenin en önemli havalimanlarından birisi. İç hat yolcu sayısında 7. sırada, dış hat yolcu sayısında ise 10. sırada yer alması çok önemli bir başarı. 30 Haziran 2023 tarihinde, 145 uçak trafiğiyle adeta rekor kıran Trabzon’a yeni bir Havalimanı kazandıracağız. 2023 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Trabzon’a, 339 bin 695 yerli ve 397 bin 442 yabancı olmak üzere toplam 737 bin 137’ye ulaştı. Sürekli artan turizm potansiyeli ve turist sayısı yeni havalimanı ihtiyacını doğurmuştur. Yeni bir havalimanı projesi hayata geçirilene kadar mevcut havalimanı işlevini sürdürecek. Aynı zamanda mevcut havalimanında iyileştirmeler yapıldı. Turizm sektöründeki bu olumlu gelişmelerin bölgenin ekonomik kalkınmasına da ciddi katkı sağlayacağına olan inanıyorum” dedi.



Turizm potansiyeliyle dikkat çeken Karadeniz Bölgesi'nin, doğal güzellikleri, yaylaları ve deniziyle bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 farklı ülkeden uçakların iniş yaptı. Bu durum bölgedeki turizm potansiyelinin önemli göstergesidir. Her geçen yıl bu potansiyel giderek daha da artıyor” diye konuştu.



Trabzon’daki turizm hareketliliği rakamlara yansıdı

Trabzon’da 2022 turist sayılarını da paylaşan Bakan Uraloğlu, “Yerli turist sayısı 293 bin 657, yabancı turist sayısı 222 bin 48 olmak üzere toplam 515 bin 705 turist ziyaret etti. 2023 yılı Ocak-Temmuz turist sayıları ise, yerli 339 bin 695 ve yabancı 397 bin 442 olmak üzere toplam 737 bin 137’ye ulaştı. Uçak yolcu sayısında da ciddi artış yaşandı. 2022 yılında iç hat yolcu sayısı 2 Milyon 471 bin 442, dış hat yolcu sayısı 703 bin 337 olmak üzere toplam 3 milyon 174 bin 779 oldu. 2023 yılı Ocak-Temmuz yolcu sayıları da iç hat yolcu sayısı 1 milyon 498 bin 345, dış hat yolcu sayısı ise 457 bin 606 olmak üzere toplam 1 milyon 955 bin 951’e ulaştı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon Havalimanı 2023 yaz tarifesi dış hat uçuşu gerçekleştirilen ülkeler ve uçuş rakamları şu şekilde oluştu:

“Almanya (Dusseldorf, Köln, Stutgart, Hannover, Munich, Frankfurt) 260 uçuş, Azerbaycan (Bakü) 50 uçuş, BAE (Sharjah, Dubai, Abu Dhabi) 598 uçuş, Bahreyn (Bahreyn) 236 uçuş, Irak (Erbil, Bağdat) 35 uçuş, İsrail (Tel Aviv) 59 uçuş, Katar (Doha) 57 uçuş, KKTC (Lefkoşa) 87 uçuş, Kuveyt (Kuveyt) 521 uçuş, Suudi Arabistan (Riyad, Cidde, Medine, Damman, Buraydah) Bin 166 uçuş, Umman (Muscat, Sohar) 488 uçuş, Ürdün (Amman) 352 uçuş olmak üzere toplam 3 bin 909 uçuş.”