Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 Yılı İkinci Çeyrek Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artarak 539 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 2,5 artarak 170,7 milyar ABD doları, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 3,9 artarak 368,2 milyar ABD doları oldu.

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla; kamu sektörü borcu yüzde 3,3 artarak 197,9 milyar ABD doları, özel sektör borcu yüzde 4,2 artarak 318,0 milyar ABD doları, TCMB’nin dış yükümlülükleri ise yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay yüzde 46,2 ile kredilere ait. Kredileri yüzde19,5 ile borç senetleri, yüzde 17,2 ile mevduatlar ve izlemektedir. Para birimi dağılımı bakımından ise, dış borcun yüzde 48,9’unu ABD doları, yüzde 28,8’ini euro, yüzde12,2’sini Türk lirası ve yüzde 10,1’ini ise diğer para birimleri oluşturdu.

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görüldü. Buna karşılık 13-24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede (0-12 ay) daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili görüldü.