Ziyarete gelen Toros, Sarıca ve Çakmak muhtarları ve mahalle sakinleri mahallelerine yapılan hizmetlere teşekkür ederek Başkan Oprukçu’nun yanında olduklarını ifade ettiler.

“TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI’NDA EREĞLİ’MİZİ HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAK İÇİN HEP BİRLİKTE CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ”

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oprukçu: “Hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere ziyaretimize gelen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığımız süresince gerek muhtarlarımızdan gerekse hemşerilerimizden önemli destek gördük. İnanıyor ve biliyorum ki seçimden sonra da sevdamız Ereğli’ye hizmetlerimizde yine en önemli destekçilerimiz hemşerilerimiz ve muhtarlarımız olacak. Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda Ereğli’mizi hak ettiği yerlere taşımak için hep birlikte canla başla çalışacağız. Allah’ın izniyle birliğin gücüyle birlikte başarmanın mutluluğunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.