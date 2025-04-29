Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, merkezi konumuyla dikkat çeken projenin hem yaşam hem de yatırım açısından İstanbul’un cazibe merkezlerinde biri olacağını söyleyerek proje hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Topkapı Suites projemizle, İstanbul’un merkezinde modern ama sakin bir yaşam anlayışı inşa ediyoruz. Bugün kent yaşamında en çok ihtiyaç duyulan şey; konfor, ulaşılabilirlik ve aidiyet duygusudur. Projemizle tüm bu unsurları bir araya getiriyoruz’’ dedi.



Daha önce bölgede hayata geçirdikleri ve yaşamın başladığı Topkapı Evleri projesiyle yoğun talep gördüklerini belirten Elmas, Topkapı Suites projesinin bu ilginin yansıması olduğunu belirterek, "Topkapı Evleri projemiz, bölgede az katlı ve yatay mimari anlayışına duyulan ihtiyacın bir göstergesi oldu. Gördüğü yoğun ilgi ve oluşturduğu yüksek memnuniyet, bize bölgede yeni bir yaşam alanı daha oluşturma sorumluluğu verdi. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Topkapı Suites, geçmişle bugünü buluşturan mimarisi ve fonksiyonel yaşam çözümleriyle, İstanbul’un merkezinde yeni bir yaşam vizyonunun temsilcisi olacak. Tarihi dokuya saygılı, modern yaşam beklentilerine yanıt veren ve sakinlerine yüksek yaşam kalitesi sunan bir proje olarak bu bölgeye yeni bir değer kazandırıyoruz" dedi.





"15 binin üzerinde konutu sahipleriyle buluşturduk"

"Gayrimenkul yatırımlarında lokasyonun ne kadar belirleyici olduğunu biliyoruz. Topkapı hem tarihi kimliğiyle hem de ulaşım avantajlarıyla öne çıkan nadir bölgelerden biri. Bu projemizi, bu potansiyeli değerlendirmek isteyenler için değerli bir fırsat olarak konumlandırıyoruz" diyen Elmas, "Son 4 yılda üstün bir teslim performansı göstererek İstanbul ve Antalya’da 15 binin üzerinde konutu sahipleriyle buluşturduk" dedi.

Elmas, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgesel ihtiyaçları doğru okuyarak geliştirdiğimiz projelerle, sadece fiziksel yapılar değil; güçlü topluluklar ve sürdürülebilir yaşam alanları inşa ediyoruz. Topkapı Suites de bu vizyonun bir uzantısı."



"Sur Yapı olarak, proje geliştirirken sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz," diyen Altan Elmas, "Konut kullanıcılarının değişen taleplerini dikkate alarak hem fonksiyonel hem de estetik çözümler sunuyoruz. Topkapı Suites, bu yaklaşımımızın son örneklerinden biri" diyerek sözlerini noktaladı.