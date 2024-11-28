Geniş Ödeme Seçenekleri

Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis, akaryakıt istasyonu alanları ve plansız arsalar niteliğindeki taşınmazlara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.

Satışın Yapılacağı İller

28 Kasım’da: Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Giresun, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas ve Tekirdağ.

Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Giresun, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas ve Tekirdağ. 29 Kasım’da: Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Batman, Bayburt, Aksaray, Çorum, Denizli, Burdur, Çankırı, Konya, Mardin ve Van.

Açık Artırma Detayları ve Katılım Şartları

Açık artırma toplantıları, Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda saat 10.30’da başlayacak. Katılım sağlayamayanlar için internet üzerinden teklif verme imkanı da sunuluyor.

Gerçek ve tüzel kişiler, açık artırmaya katılmak için katılım teminatını toplantı öncesinde Emlak Yönetim’in Halk Bankası Halkalı Şubesi’ndeki hesabına ya da toplantı günü salonda kurulacak veznelere yatırmak zorunda.

Bu fırsat, yatırım yapmak isteyenler ve yeni projeler geliştirmeyi hedefleyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Detaylı bilgi için TOKİ’nin resmi web sitesi ve duyuruları takip edilebilir.