Tokatlı girişimci İtalyanların 1 milyon liralık kalıbını boşa çıkarttı

Tokat’ın merkeze bağlı Tahtoba köyünde yaşayan 50 yaşındaki Fatih Yenilmez, 1999 yılında Bursa’ya taşındı. 24 yıl burada çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra kendi iş yerini açarak çalışmaya devam eden Yenilmez, İtalyanların bir araba modelinde kullandıkları sac tamponu 1 milyon TL’lik kalıba gerek kalmadan kendi yöntemiyle bükme makinesinde uç ezerek üretti. 2023 yılında emekli olan Yenilmez, doğduğu köyüne geri döndü. Köyünde açtığı iş yerinde 5 kişiye istihdam sağlayan Yenilmez, çevre köylerden gelen vatandaşların da eskiyen tarım aletlerini tamir ederek yeniliyor. Yenilmez, ihtiyaca göre römorktan konteynıra, bungalov evden birçok tarım aletine kadar farklı ürünler üretiyor.

“İtalyanların 1 milyonluk tampon kalıbını boşa çıkarttım”

Emekli olduktan sonra vatandaşların taleplerini karşılamak için köyüne döndüğünü anlatan Fatih Yenilmez, “Tokat’ın merkeze bağlı Tahtoba köyünde yaşıyorum. 1999 yılında çalışmak için Bursa’ya gitmiştim. 2018 yılında da makine üzerine firmamı açtım. 2023 yılına kadar da orada faaliyet gösterdikten sonra emekli oldum. Burada da böyle bir talebin olduğunu biliyorduk. O yüzden köyümde faaliyet göstermeye başladık. Bursa’da bir firmada çalışırken İtalyanların MCV projesi olan bir arabanın plastik tamponu içerisinde olan sac tampon var. Bunların uçlarını İtalyanlar ezmek için ayrı bir kalıp kullanıyorlardı, bükme makinesine giriyordu. Ben bunu bükme makinesinde yapacağımı söyledim. İtalyanlar da ’O iş zaten olsa biz yapardık, bu kalıbı boş yere yapmazdık’ dediler. Daha sonra da bana ’Nasıl yapılacaksa yap’ dediler. Yaptım ve başardım. Bükme makinesinde aynı zamanda o uç ezmeyi de yaptım. Adamların 1 milyonluk kalıpları boşa çıktı. Bana da kendilerinin İtalya’dan buraya geliş ve gidiş uçak masrafını ödediler” dedi.

“Mevcut tarım aletlerini revize ediyoruz”

Her türlü tarım eşyasını revize ettiklerini söyleyen Yenilmez, “Daha önce deneyimimiz vardı. Ustamızın da çok sayıda römork yapmışlığı vardı. O yüzden herhangi bir devrilme yaşanmıyor. Yaptığımız römorklardan bir şikâyet almıyoruz. Aynı zamanda eski römorkları da revizyon yaparak yeni hale getiriyoruz. Traktörlerin arkasına sepet yapıyoruz. Bungalov ev, çoban evi yapıyoruz. Traktöre takıp götürüp istediği yere bırakıyor, istediği yerde konaklıyor. Mevcut tarım aletlerini de ihtiyaca göre revizyon yapıyoruz” diye konuştu. İhtiyacı karşılayamadıklarına değinen Yenilmez, “Yurt dışından da talepler var ama şu an bu ihtiyacı karşılayamıyoruz. Kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Kemik kadromuz oluştuktan sonra da başlamayı düşünüyoruz” dedi.