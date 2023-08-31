Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaklaşık 10 yıllık tecrübeleri ile Tokat’a belediyesi olarak birçok kazanımlar sağlamalarının yanında yeni bir vizyonla çalışmalarına devam edeceklerini dile getirirken “Sizlerle ve sizlerin aracılığıyla hemşerilerimiz ile paylaşmak istiyorum. İlk kez bu toplantıda ifade ediyoruz. Özellikle son dönemlerde inşaat maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte insanlarımız ev sahibi olmakta zorlanıyorlar. Bizler de sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak Tokat’ta bin adet sosyal konut yapacağız” dedi.



"Evi olmayan dar gelirli hemşerilerimiz sadece inşaat maliyetini karşılayarak ev sahibi olacak"

Sosyal konut projesini çok önemli ve değerli bir proje olarak gördüğünü dile getiren Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Bu projeyi arsa maliyeti olmadan belediyemiz olarak arsa üreterek gerçekleştireceğiz. Sosyal konut projemizin evi olmayan dar gelirli hemşerilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Hemşerilerimiz inşaat maliyeti hangi rakamsa o maliyete ev sahibi olacaklar. İnşaat maliyetinin üzerine 1 Türk Lirası dahi eklenmeyen bir proje olacak. Yapacağımız bin sosyal konutun ilk etap çalışmasını 500 sosyal konut ile 2024-2027 yılları arasında yapacağız. Bu hayırlı çalışma ile değerli Tokatlı hemşerilerimize sosyal konutlarını inşa ederek teslim etmenin heyecanını yaşayacağız” diye konuştu.