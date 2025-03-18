Kurulduğu günden bu yana T10X elektrikli otomobili, dijital platformu Trumore, temiz enerji çözümleri Trugo ve Siro ile yenilikçi teknolojilere öncülük eden Togg, bu anlaşmayla sporun da yanında olduğunu gösterdi. A Milli Takım, Kadın Milli Takımı ve Ümit Milli Takımı gibi Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden takımları kapsayan sponsorluk anlaşmasıyla, Togg’un milli takımları desteklemesi resmiyet kazandı.

Ayrıca Togg, TFF’ye 100 adet T10X otomobil ve 16 adet Trugo şarj cihazı tahsis ederek, federasyonun ulaşım ve misafir ağırlama ihtiyaçlarında da aktif rol alacak.

Riva’da Gerçekleşen Törende Resmiyet Kazandı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk imza törenine, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ile Ebru Topçu katıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, sponsorluk iş birliğinin tanıtım filmi de gösterildi.

"Milli Takımlarımızı, Milli Markamızla Buluşturuyoruz"

Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu sponsorluk anlaşmasının hem milli takımlara hem de Togg’a hayırlı olmasını diledi. "Bu iş birliğinin milli takımlarımıza ve Togg’a uğurlu geleceğini düşünüyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise, "Togg, herkesin etrafında birleştiği ortak bir payda. Milli takımlarımız da bu ortak değerlerimizden biri. Bu iş birliğini sadece bir sponsorluk olarak değil, ülkemižin iki değerinin bir araya gelmesi olarak görüyoruz. Togg’un yenilikçi ve öncü ruhu, milli takımlarımıza yeni başarı kapıları açacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalanarak resmiyet kazandı.