TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclisi, kamu ve sektör temsilcilerini 14 Ekim’de ağırladı. Türkiye’nin uluslararası taşımacılıktaki stratejik önemi, transit taşımacılıktaki engeller ve geleceğe yönelik hedeflerin masaya yatırıldığı toplantıya; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bozkurt, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Korçak, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclisi Başkanı Şerafettin Aras, sektörün yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgiler verdikten sonra, Orta Koridor'un Türkiye'nin lojistikteki önemini artırdığını söyledi ve bu güçle sektör hedefinin çok daha yüksek olması gerektiğini kaydetti.

Aras “Türkiye, Orta Koridor’daki konumuyla Avrupa ve Asya arasında köprü işleviyle çok önemli avantajlara sahip. Bu konumumuzu lojistikte küresel liderliğe taşımamız gerekiyor.” dedi. Aras, 2024 yılında taşımacılık gelir hedefinin 40 milyar dolara, 2028 yılına kadar ise 78 milyar dolara çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı ve “Bu potansiyel bizde var ve hepimiz bu başarıyı gerçekleştirecek iradeye sahibiz.” dedi.

Transit Taşımacılıkta Engelleri Aşmak İçin Reformlar Şart

Sınır kapılarında yaşanan beklemeler ve ATS cihazı uygulaması gibi engellerin hız ve verimlilik açısından sorun yarattığını belirten Aras, “Sınır geçişlerinde yaşanan sıkıntılar, sadece ticaretimizi değil, büyüme hedeflerimizi de tehdit ediyor. ATS gibi uygulamalar, transit taşımacılığı zorlaştırıyor ve transit ticaret firmalarının Türkiye’yi tercih etmesini engelliyor.” ifadelerini kullandı.

Aras, dijitalleşmenin önemine de dikkat çekerek, “Günümüzde hız her şeyden önemli. Gümrük ve taşımacılık süreçlerini bürokrasiden arındırarak, modern çözümler geliştirmeliyiz.” dedi.

Liman Maliyetleri ve Depolama Sorunları Öne Çıkıyor

Aras, limanlardaki yüksek maliyetlerin taşımacılıktaki rekabet avantajını azalttığını söyledi. Aras, “Limanlarımızdaki maliyetlerin düşürülmesi, Ro-Ro hatlarının artmasını sağlayarak Türkiye’yi deniz taşımacılığında daha cazip hale getirecektir. Ayrıca İstanbul gibi kritik bölgelerdeki geçici depolama alanlarının eksikliği, Türkiye’nin lojistik avantajlarını tam olarak kullanmasını engelliyor.” diye konuştu.

Orta Koridor’da Türkiye’nin Önemi Artıyor

Orta Koridor'un Türkiye'nin lojistikteki önemini artırdığını belirten Aras, Avrupa’dan Çin’e uzanan taşıma rotasının Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik rolünü güçlendirdiğini söyledi. Aras, bölgedeki jeopolitik gelişmelere de vurgu yaptı. Son gelişmelerin deniz ticaretini Ümit Burnu üzerinden daha maliyetli ve uzun rotalara zorladığını aktaran Aras, bu süreçte Türkiye’nin Orta Koridor’daki kritik rolüyle hayati bir alternatif sunduğunu belirtti.

Bir aracın Almanya’dan Çin’e 22 günde ulaşabildiği bilgisini paylaşan Aras, sınır geçişlerindeki zaman yönetiminin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye, Dünya Ticaretinin Vazgeçilmez Oyuncusu Olacak

Aras, 2024 yılında 267 milyar dolarlık mal ihracatı ve 135 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflerine ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu, sadece bir vizyon değil; hepimizin omuz omuza vererek gerçekleştireceği bir devrimdir. Türkiye, dünya ticaretinin vazgeçilmez oyuncusu olacak ve bu süreçte hepimizin katkısı hayati önem taşıyor.”

Sınır Süreçlerini Hızlandırmak ve Bürokratik Engelleri Azaltmak Şart

“Türkiye’nin gelecekteki başarısı, sınır geçişlerinin verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek, limanlarımızı rekabetçi hale getirmek ve bürokratik engelleri hızla aşmaktan geçiyor.” diyen Aras, yapılacak reformların Türkiye’yi lojistikte küresel lider yapacağını söyledi.