Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen kredi programı, işletmelerin nakit akışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kimler Başvurabilir?

TOBB Nefes Kredisi’ne TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi tüm işletmeler başvuru yapabilecek. Kredi, özellikle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan KOBİ’ler için hayati öneme sahip bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Başvuru Tarihi ve Şubeler

Yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 tarihinden itibaren başlayacak. İşletmeler başvurularını şu bankaların şubelerinden yapabilecek:

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Denizbank

Garanti Bankası

Akbank

Ziraat Katılım

Kredi Limiti ve Koşulları

TOBB Nefes Kredisi kapsamında:

Bir işletme en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz ve azami 36 ay vadeli olacak.

Faiz oranları ise 24 aya kadar yüzde 33 , 24 ay üzerinde yüzde 32 olarak uygulanacak.

Programın toplam kredi hacmi ise 25 milyar TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında başlatılan ilk dönemde ise 23 bin 515 firma toplam 30 milyar TL destek almıştı.

TOBB’dan Açıklama

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirterek, “Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı, işletmelerin krediye ulaşmasını zorlaştırıyor. TOBB Nefes Kredisi, bu dönemde KOBİ’lerimize adeta ‘nefes’ olacak bir destek sağlıyor” dedi.