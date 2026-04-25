TMSF Satış Komisyonu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ait mal, hak, varlık ve sözleşmelerden oluşan bütünlük, 7145 sayılı Kanun ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde satışa sunuldu.

Muhammen bedel 28 milyon TL

“TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” için belirlenen muhammen bedel 28 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılım için belirlenen teminat tutarı ise 2 milyon 800 bin TL oldu.

Teminatın nakit, banka teminat mektubu ya da devlet tahvili/hazine bonosu şeklinde sunulabileceği belirtildi.

İhale takvimi belli oldu

İhaleye katılmak isteyenlerin, idari ve mali zarflarını en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekiyor. Geç teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

İhalenin, 17 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00’de İstanbul Esentepe’de bulunan TMSF binasında yapılacağı bildirildi. Süreç, kapalı zarfla tekliflerin açılmasıyla başlayacak ve ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

Katılım şartları

İhaleye yalnızca radyo ve televizyon yayıncılığı amacıyla kurulmuş, anonim şirket statüsündeki ve RTÜK mevzuatına uygun yapılar katılabilecek. Ayrıca belirli hukuki ve idari şartları taşımayan kişi ve şirketlerin ihaleye katılamayacağı ifade edildi.

İnceleme ve bilgi odası

İlgilenen katılımcıların, ihale şartnamesini 50 bin TL bedel karşılığında temin edebileceği, ayrıca 100 bin TL ödeyerek “bilgi odası” hizmetinden yararlanabileceği açıklandı. Bu kapsamda tesis ziyaretlerinin de TMSF gözetiminde yapılacağı belirtildi.

Açık artırma ve olası pazarlık süreci

Kapalı zarf aşamasının ardından en yüksek teklif verenler arasında açık artırma yapılacak. Gerek görülmesi halinde TMSF Kurulu’nun kararıyla pazarlık usulü de uygulanabilecek.

Borç ve ödeme şartları

İhaleyi kazanan tarafın, ihale bedeli ve yüzde 20 KDV’yi Türk Lirası üzerinden ödemesi gerekecek. Ayrıca geçmiş dönem borçlarının ödenmesine ilişkin karar yetkisinin de TMSF Kurulu’nda olduğu belirtildi.

Satış sürecine ilişkin tüm detayların ihale şartnamesinde yer aldığı ve güncellemelerin TMSF ilan panosu üzerinden duyurulacağı ifade edildi.