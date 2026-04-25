Sendika temsilcileri, işçilerin anayasal haklarını kullanarak örgütlenme sürecine girdiğini ancak bu süreçte işveren tarafından çeşitli baskı ve engellemelerle karşılaştıklarını öne sürdü. Açıklamada, sendikaya üye olan bazı çalışanların işten çıkarıldığı ve sürecin “sendikal baskı” niteliği taşıdığı iddia edildi.

Yaklaşık bir yıldır devam ettiği belirtilen örgütlenme sürecinde işçilerin baskı, tehdit ve farklı yöntemlerle yıldırılmaya çalışıldığı savunuldu. Ayrıca ücret artışlarının, kalıcı bir iyileştirmeden ziyade örgütlenme faaliyetlerini zayıflatmaya yönelik geçici bir adım olduğu görüşü dile getirildi.

Sendika temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinde “sendikal ihlal tespiti” bulunmasına rağmen yeterli yaptırım uygulanmadığını da iddia ederek duruma tepki gösterdi.

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İDDİALARI

Açıklamada yalnızca çalışma hayatına değil, çevresel etkilere ilişkin de ciddi iddialar yer aldı. Fabrikada kömür kazanlarından çıkan yoğun dumanın hava kirliliğine yol açtığı, atık suların yeterli arıtma yapılmadan doğaya bırakıldığı ve arıtma sistemlerinin etkin şekilde çalıştırılmadığı öne sürüldü.

Tesisin tarım arazileri üzerinde faaliyet gösterdiği, su kullanımı ve atık su deşarjı konusunda belirsizlikler bulunduğu da ifade edildi. Özellikle belirli saatlerde artan emisyonların bölge halkı açısından endişe yarattığı belirtildi.

Ayrıca işletmenin dere yatakları ve kamu arazileri üzerinde faaliyet gösterdiği iddialarının da bulunduğu, bu durumun hem çevresel hem de sosyal açıdan sorun oluşturduğu savunuldu.

İŞÇİLERE YÖNELİK UYGULAMA İDDİALARI

Sendika temsilcileri, işçilere yönelik bazı uygulamalarla ilgili de iddialar dile getirdi. Buna göre bazı çalışanların iletişim bilgilerinin ve e-Devlet şifrelerinin baskı yoluyla alındığı, sendika üyeliklerinden vazgeçmeleri için yönlendirmeler yapıldığı ve farklı şirketler üzerinden çalıştırılmaya zorlandıkları öne sürüldü.

Ayrıca çalışanların kamera ve takip sistemleriyle yoğun şekilde izlenmesi gibi uygulamaların işçilerin özel hayatı ve çalışma özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu ifade edildi.

ÇAĞRI VE TALEPLER

Öz İplik İş Sendikası, hem ilgili bakanlığa hem de üretim zincirinde yer alan markalara çağrıda bulunarak, tedarik süreçlerinde “etik üretim” ilkelerinin uygulanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, iddiaların araştırılması ve gerekli denetimlerin artırılması talep edildi.

Sendika, işçilerin hak arama mücadelesine devam edeceğini belirterek, emek örgütleri ve kamuoyunu dayanışmaya davet etti.