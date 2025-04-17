ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı açıklamalar, altın fiyatlarındaki yükselişi daha da destekledi. Powell, merkez bankalarının mevcut koşullarda "zor bir yerde" olduğunu vurgularken, ABD'nin borç yükünün "sürdürülebilir olmaktan uzak bir patikada" ilerlediği uyarısında bulundu. Ayrıca, gümrük vergilerinin ekonomideki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Fed'in bilanço hedeflerinde revizyona gitmek zorunda kalabileceğinin sinyalini verdi.

Powell’ın açıklamaları sonrası piyasada risk iştahı iyice azalırken, yatırımcılar altına yöneldi. Dev bankaların da altın için hedef fiyatlarını yukarı çekmesi, bu güvenli limana olan talebi daha da körükledi.

Altın Fiyatlarında Hızlı Tırmanış

Ons altın yeni güne 3342 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 3320 doları gören ons, en yüksek 3357 dolara çıkarak güçlü seyrini korudu. An itibarıyla 3341 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yurtiçinde de gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güne 4098 liradan başlayan gram altın, gün içinde 4073 ile 4117 lira aralığında hareket etti. Şu anda 4100 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da ise hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın 4117 liradan alınırken, satış fiyatı 4171 liraya kadar çıktı.

Belirsizlik Altına Güç Katıyor

Uzmanlar, küresel ekonomik endişeler, merkez bankalarının politikalarındaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin altındaki yükselişi desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Ticaret savaşlarının daha da derinleşmesi halinde, altın talebinin artarak yeni rekorların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.