Sektörün alt kalemleri incelendiğinde;

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı satış hacmi yıllık bazda %9,1 arttı ,

Toptan ticaret satış hacmi yıllık %3,8 yükseldi ,

Perakende ticaret satış hacmi ise yıllık %15 artışla sektörün büyümesine en güçlü katkıyı verdi.

Aylık bazda ticaret satış hacmi geriledi

Ekim ayının bir önceki aya göre karşılaştırmasında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Toplam ticaret satış hacmi aylık bazda %3,6 azaldı.

Aynı dönemde:

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı %0,8 arttı ,

Toptan ticaret satış hacmi %6,1 geriledi ,

Perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 oranında artış kaydetti.

Perakende sektörü büyümeyi sırtlıyor

Veriler, özellikle perakende satışlardaki güçlü yıllık artışın ticaret sektöründeki büyümenin lokomotifi olduğunu gösteriyor. Tüketici talebindeki canlanmanın etkisiyle perakende hacminin çift haneli artışını sürdürmesi dikkat çekiyor.

Ekonomide iç talep göstergelerinden biri olan satış hacmindeki hareketlilik, önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler açısından da önem taşıyor. Ekim ayı verileri, yıllık büyümenin sürdüğünü ancak aylık bazda dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koyuyor.