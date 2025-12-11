Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen ’Sporun Enleri’ ödül töreninde İhlas Medya’ya 2 ödül verildi. İhlas Haber Ajansı Spor Muhabiri Mehmet Ekrem Ceylan ‘Yılın En Başarılı Muhabiri’ kategorisinde ödüle layık görülürken, ‘Spora Destek Veren Haber Kanalı’ dalında da TGRT Haber adına Doğan Öncel ödül aldı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün bu yıl 6.’sını düzenlediği Sporun Enleri organizasyonunda 2025 yılında sportif organizasyonlarda başarı göstermiş sporcu, yönetici, basın mensupları ile spor camiasına katkı sunan kişi ve kuruluşlar ödüllendirildi.

Ataköy’de yer alan Olimpiyat Evi’nde gerçekleşen törene; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mehmet Burak Anlatıcı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, eski teknik direktör Rasim Kara, eski Fenerbahçeli futbolcu Mustafa Arabacıbaşı, Kenan Sofuoğlu ile oğlu Zayn Sofuoğlu, Teknik Direktör Mehmet Topal, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, oyuncu Erdem Kaynarca, TFF ve Göztepe eski yöneticisi Talat Papatya, iş insanı Corç Akdoğan, ilk Türk kadın hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, KVC Westerlo Başkanı Oktay Ercan’ın yanı sıra Özbekistan, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Bulgaristan, Abhazya Devleti, Rusya’dan sporcular ve çok sayıda davetli yer aldı.

Sait Babaoğlu: "Dünya şampiyonalarında 75 madalya elde ettik"

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Sait Babaoğlu, kulübün 1997 yılında kurulduğunu ve dönemin kaymakamı tarafından desteklendiğini ifade ederek, dünya şampiyonlarının yetiştirilmesi sözünü verdiğini dile getirdi. Babaoğlu, "Dünya şampiyonalarında 75 madalya elde ettik. Bir amatör kulüp olarak dünyanın dört bir yanında şanlı marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirerek gururlandık. Türkiye dışında 7 ülkenin temsilcileri ile bu sene ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç yorucu bir süreçti 7-8 aydır jürimiz ile canla başla çalıştık. İnşallah Türk sporuna biraz daha katkı sunmak istedik. Katılım sağlayan bütün ülkelere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kenan Sofuoğlu: "Toprak, ülkemizin altın çocuğu"

Toprak Razgatlıoğlu’nun acil bir işi çıktığı için törene katılamadığını dile getiren Kenan Sofuoğlu da, "Toprak’ın selamlarını iletiyorum. MotoGP kariyerinde de böyle ödüllere sahip olacaktır. Ülkemizin altın çocuğu, popülaritesi çok yukarlarda. Federasyonumuzun sporcusu Allah da bize onu yetiştirmeyi nasip etti. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Şahika Ercümen: "Çok teşekkür ederim anlamlı ödül için"

Çok uzun süredir sporun içinde yer aldığını kaydeden Şahika Ercümen ise, "Çok inişli çıkışlı bir yolculuk oluyor. Işıltılı gecelerde bir araya geliyoruz ama arka planda çok fazla mutluluk ter bir arada oluyor. Bir milli sporcu olarak çok teşekkür ederim bu anlamlı ödül için. Birlikte nice rekorlara" şeklinde konuştu.

Adnan Polat: "Millet olarak yardımcı olmak durumundayız"

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Mardin’de gerçekleştirdiği projeleri ile ödüle layık görüldü. Polat’a ödülünü, Halk Bankası Bölge Müdürü Ahmet Mustafa Doğan takdim etti. 15 sene önce Galatasaray Başkanı iken Mardin’e bir açılışa gittiğini hatırlatan Adnan Polat, "Tam sınırda Nusaybin diye bir kasaba var. Orada mütevazi bir spor tesisinin açılışını yaptık. Görüşmelerim sonucunda öğrendim ki 10-12 yaşındaki kızları evlendirip aynı yaştaki erkek çocuklarını ise teröre yönlendiriyorlarmış. Bu konuyu içselleştirdim ve süreci düzeltebilmek için hemen çalışmalara başladım. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyi ziyarete gittiğimde daha profesyonel çalışmalar yapabilmek için bir yer tahsisi istedim. Bir arazi tahsis edildi ve orada tesisimizi yaptık. Amacımız bölgedeki gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek bir yaşam alanı inşa etmekti. Su anda merkezimiz bölgedeki gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet veriyor. Açılışımızda 3 bine yakın öğrencimiz bizi karşıladı çok güzel bir açılış yaptık. Dursun Özbek başkanımız da bizimle birlikteydi. Açılış zamanı iki çocuk öğrenci geldi Fenerbahçe formalı. Biri Dursun başkanın yanında gitti diğeri ise benim yanıma geldi. Bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen gençlerimizin, sporun gücüyle yetişmeleri gerektiğine inanıyorum. Tüm iş insanlarını gençlerimizin yanında yer almaya ve onları sporla daha güçlü bir geleceğe taşımaya davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak depremde 2 ay boyunca tek devlet, millet olduğumuzu gösterdik. Ancak 2 ay sonra unuttuk. Ben zaman zaman deprem bölgesine gidiyorum. Hala oradaki çalışmalar devam ediyor ve oradaki insanlarımız zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor. Her şeyi devletten beklemeyelim biz millet olarak yardımcı olmak durumundayız. Bu akşamı düzenlediği için ise Sait Babaoğlu’na çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Mehmet Akif Üstündağ: "Doğuda birçok noktada yeni çocuklar keşfetmeye çalışıyoruz"

Yılın en başarılı federasyonu ödülünü alan Türkiye Voleybol Federasyonu Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Adnan Polat’a teşekkür ederek sözlerine başladı. Üstündağ, "Türk voleybolunun dünya ve Avrupa’da zirvesindeyiz. Bizim temelimiz olan 6-12 yaş fabrika voleybolumuz var. Doğuda birçok noktada yeni çocuklar keyfetmeye çalışıyoruz. Sizin de tesislerinizi kullanmaya talibiz. Fabrika voleybolunu birlikte sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadık Vefa: "Genç yeteneklerin daha fazla olmasını arzu ediyoruz"

Yılın en iyi spor projesi de Dünya Motokros Şampiyonası’na verildi. Ödül Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa’ya takdim edildi. Başkan Vefa, yaptığı açıklamada, "Adnan Polat başkanımın dediklerinden çok etkilendim, mensubu olduğum federasyon doğu illerine yarışları taşıma projesi ile meşgul. Her sene aynı yerde olmamakla beraber doğu illerindeki yetenekleri seçerek daha nice başarılı sporcuları görmek istiyoruz. Bayrağımızı dalgalandıran sporcularımız için bir hedef aldık. Genç yeteneklerin daha fazla olmasını arzu ediyoruz. İnşallah daha başarılı ve dünya arenasında bayrağımızı dalgalandıran sporcuları görmek en büyük arzumuz" cümlelerine yer verdi.

Ödüller şu şekilde:

Yılın Spor İnsanı: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak,

Yılın sporcusu (erkek): Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu

Yılın sporcusu (kadın): Para Yüzme Dünya Şampiyonu Defne Kurt,

Yılın çıkış yapan sporcusu (erkek): Milli basketbolcu Alperen Şengün,

Yılın çıkış yapan sporcusu (kadın): Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı

Yılın teknik direktörü (kulüp bazında): Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Yılın teknik direktörü: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Yılın kulüp başkanı: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Yılın futbolcusu: Galatasaray’dan Victor Osimhen

Yılın fark oluşturan sporcusu: Galatasaray’dan Gabriel Sara

Yılın fark oluşturan teknik direktörü: Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis

Yılın en başarılı kulüp başkanı: Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım

Türk futbolu kariyer ödülü: Mehmet Topal

Lefter vefa ödülü: Sinema oyuncusu Erdem Kaynarca

Türk futbolu vefa ödülü: Fenerbahçeli eski futbolcu Mustafa Arabacıbaşı

Süleyman Seba vefa ödülü: Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil

Futbola değer katanlar ödülü: TFF ve Göztepe eski yöneticisi Talat Papatya

Yılın başantrenörü ödülü: Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius

Yılın takımı ödülü: Fenerbahçe Beko

Yılın takımı ödülü: A Milli Basketbol Takımı

Yılın spor yöneticisi ödülü: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

Futbola değer katanlar ödülü: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Yılın en başarılı federasyonu ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

Türk sporuna üstün hizmet ödülü: Kenan Sofuoğlu

Türk futboluna hizmet ödülü: Acun Ilıcalı

Yurt dışında Türk futbolunu temsil ödülü: KVC Westerlo Başkanı Oktay Ercan

Yaşam boyu onur ödülü: ilk Türk kadın futbol hakemi Lale Orta

Futbol elçisi ödülü: Sinema ve dizi oyuncusu TFF-UEFA elçisi Yağmur Tanrısevsin Türk sporuna katkı ödülü: Eski Galatasaray başkanı Adnan Polat

Sporda üstün başarı ödülü: Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen

Türk sporuna katkı ödülü: Melissa Vargas

Türk sporuna katkı ödülü: Fenerbahçe

Spor kültürünü geliştirme ve farkındalık ödülü: Zayn Sofuoğlu

Yılın en iyi spor projesi: Dünya Motokros Şampiyonası

Olimpik branşla katkı ödülü: İBB Spor Kulübü

Türk sporuna destek ödülü: Halkbank

Spora ve sporcuya destek veren yönetici ödülü: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler

Yılın en özel sporcusu ödülü paralimpik yüzücü Yusuf Efe Gündüz

Jüri Özel Ödülleri

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli

Milli yüzücü Adasu Ramazanoğlu

Milli tekvandocu Emine Göğebakan

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar

Göztepe Kulübü yelken sporcusu Artun Şenol

Profesyonel Futbolcular Derneği Genel Başkanı Saffet Akyüz

Fit Talks

Marmara Ereğli Belediyesi

Yılın iyilik kahramanı ŞAKRAK,

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız

WBC Türkiye kurucusu Serdar Avcı

Abhazya Devleti’nden İnal Gadeliya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) spor insanı Dursun Koç

KKTC Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu

Bulgar milli atlet Siyana Boneva

Adige Cumhuriyeti’nden Kim Sahashak

Özbekistanlı spor adamı Hasan Hayrulevich

İtalyan basketbolcu Marco Mulas

Spor basını unutulmadı

Bakırköy Ata Spor Kulübü Ödül Töreninde basın mensupları da unutulmadı. Ödül alan basın mensupları şu şekilde:

Yılın spor kanalı: TRT Spor Yıldız

Yılın tartışma programı: Teknik Analiz - TRT Spor

Yılın spor programı: Bakış açısı - HT Spor

Yılın çıkış yapan spor programı: Now Tv-Ersin Düzen

Yılın en başarılı futbol yorumcusu: TRT Spor-Barış Yurduseven

Yılın en iyi kadın sunucusu: A Spor- Ceyda Dönmez Baloğlu

Yılın en iyi erkek sunucusu: BeİN Sports- Gürler Akgün

Yılın spor magazin programı: 90"lar Kulübü D-Smart Spor

Yılın spor gazetecisi: Posta Gazetesi-Volkan Dedeoğlu

Yılın spor sayfası: Hürriyet-Adil Demirçubuk

Yılın röportajı: Sözcü-Mesut Yıldırım

Yılın en başarılı muhabirleri: DHA - Doğukan Demirkırdı, İHA - Mehmet Ekrem Ceylan, AA-Emre Doğan, HT Spor - Esra Köse, Ekol Spor - Rezzan Yetiş Yönetci, DHA - Beyza Betül Cihan

Yılın en başarılı erkek dijital içerik muhabiri: Fanatik.com.tr-Emre Günayı

Yılın en başarılı kadın dijital içerik muhabiri: Spor Arena-Selen Cansu Aksoy

Spora destek veren haber kanalı: NTV-Şansın Tokyay

Spora destek veren haber kanalı: TGRT Haber-Doğan Öncel