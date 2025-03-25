Açıklamada, Türkiye’ye yönelik süregelen dış talebin etkisiyle yumurta fiyatlarında dalgalanmalar yaşandığına dikkat çekilerek, gıda arz güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedeflerden biri olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, 25 Şubat 2025 tarihinde yapılan düzenleme ile sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 50 sent kesinti uygulanmaya başlanmıştı. Ancak uygulamanın yürürlüğe girmesi sonrasında da fiyat hareketliliğinin devam ettiği gözlemlendi.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte, sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kilogram başına 1,5 dolara çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı, bu adımın fiyat istikrarına katkı sağlamayı ve vatandaşların sofralık yumurtaya daha uygun fiyatlarla ulaşmasını hedeflediğini belirtti.

Bakanlık, önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere kamu ve özel sektördeki paydaşlarla iş birliğini sürdüreceğini ifade etti. Gıda arz güvenliğini korumak ve piyasada oluşabilecek spekülasyonları engellemek amacıyla tüm politika ve denetim araçlarının kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği bildirildi.