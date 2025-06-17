Bakanlık, özellikle Haziran-Ağustos aylarında Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında oluşan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların ülkeye giriş-çıkış işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla personel takviyesinden altyapı iyileştirmelerine kadar birçok alanda önlem uygulamaya başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaz tatili dönemlerinde yabancı plakalı araçlarıyla Türkiye’ye gelen gurbetçilerin işlemlerini daha hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmeleri için hem Ticaret Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı koordinasyon içinde hareket ediyor. Bu kapsamda, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gibi yoğunluk yaşanması öngörülen sınır kapılarında görev yapan personel sayısı artırıldı.

Alınan önlemler arasında en dikkat çekeni, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki yolcu giriş peronlarının sayısının 12’den 24’e çıkarılması oldu. Tüm peronlar aktif hale getirilerek pasaport ve gümrük işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, gümrük ve emniyet personeline 24 saat kesintisiz hizmet sağlayabilmeleri adına kumanya desteği sunuldu.

15 Haziran - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında sınır kapılarındaki anlık yoğunluk bilgileri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden canlı kamera görüntüleriyle vatandaşların erişimine açılacak. Böylece sürücüler, güzergâhlarını planlarken sınır kapılarındaki yoğunluğu önceden görebilecek.

Kapıkule’de vatandaşlara hizmet verecek şekilde PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları sahaya konuşlandırıldı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilave saymanlık vezneleri açıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ise jandarma ve emniyet birimlerinin sınır kapılarındaki varlığı artırıldı.

Vatandaşların yolculukları sırasında konforlarının artırılması için dinlenme alanları ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar oluşturuldu. Trafik düzenlemeleri kapsamında ise saha içi yönlendirmeler, yol çizgileri ve dubalarla geçişlerin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi sağlandı.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada alınan tüm bu önlemlerin yaz döneminde Türkiye’ye gelen vatandaşların geçişlerini daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bakanlık, uygulamaların titizlikle sürdürüleceğini ve vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.