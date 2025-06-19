Açıklamanın temelinde, 17 Haziran 2025 tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan çarpıcı görüntüler yer aldı. Görüntülerde, boş bir araziye dökülmüş büyük miktarda salatalık yer alıyordu. Paylaşımın ardından harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü, derhal inceleme başlattı. Aynı gün gerçekleştirilen saha denetimlerinde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğü tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtları, MOBESE görüntüleri ve belediyeye ait kamera sistemleri Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle detaylı şekilde incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 15 Haziran gecesi saat 22.36 sularında söz konusu bölgeye giriş yapan "34 ..7" plakalı bir kamyonetin, S.B. isimli bir kişiye ait olduğu belirlendi. Bayram tatili boyunca satılamayan ve bozulmaya başlayan salatalıkların bu kişi tarafından söz konusu araziye döküldüğü ortaya çıktı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ticaret Bakanlığı olarak uyarıyoruz: Ürünleri usulüne uygun imha etmeyen kişi ve işletmeler, titizlikle tespit edilecek; yasal mevzuat kapsamında en ağır idari ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.”

Bu kapsamda, S.B. hakkında işlem başlatılırken, kişi hakkında 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ayrıca, Darıca Belediyesi tarafından da izinsiz ve usulsüz imha işlemleri nedeniyle gerekli hukuki sürecin başlatıldığı aktarıldı.

Gürcan, açıklamasının sonunda şu mesajı verdi:

“Ticari düzeni bozan, piyasa istikrarını tehdit eden her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sürdürülebilir, adil ve dengeli bir ticaret düzeni için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

Ticaret Bakanlığı'nın bu net tutumu, gıda israfına ve ticari sorumsuzluğa karşı alınan tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını gösteriyor.