Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ahlat programı kapsamında ilçede bulunan Bahçeli, programlarına devam ediyor. Yoğun programı arasında Ahlat Uygulama Oteline geçen Bahçeli, Van Gölü kıyısında bulunan otelde vatandaşlarla ve MHP teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Bahçeli, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Partililer ve vatandaşlarla sohbet eden Bahçeli, Ahlat’taki program ve ilçedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Van Gölü’nün kıyısında yer alan Ahlat Uygulama Oteli, Bahçeli’nin yoğun günün programı içerisinde kısa süreli dinlenme imkanı bulduğu adreslerden biri oldu.

Bahçeli, burada vatandaşlarla sohbet ederek Ahlat’ın tarihi atmosferi ve göl manzarası eşliğinde vakit geçirdi.

Bahçeli, Ahlat’ta Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen programları takip ederken, ilçedeki temaslarını sürdürüyor. Geceyi ilçedeki köşkünde geçirecek olan Bahçeli, yarın sabah ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Muş’un Malazgirt ilçesindeki programa katılmak üzere ilçeden ayrılacak.