Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda yayımlanan ilanlarda yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilan bağlantısının paylaşılması değil, satış fiyatının da açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden yapılan ilan paylaşımları da sistemin kapsamına alındı.

“Fiyat bilgisi için DM” ifadesi de denetimde

Ticaret Bakanlığı, sektör temsilcilerine daha önce yaptığı bilgilendirmelerde sosyal medya paylaşımlarında EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Bunun yanı sıra ilanlarda satış fiyatının da açıkça yer alması gerekiyor. Bu nedenle paylaşımında “Fiyat bilgisi için DM”, “Fiyat özelden verilir” gibi ifadeler kullanarak fiyatı açıkça belirtmeyen emlak ve otomotiv işletmeleri de denetim kapsamına alındı.

Bakanlık, sosyal medya paylaşımında kullanılan fotoğraf, video ve açıklamaların da EİDS üzerinden doğrulanmış ilana konu olan taşınmaz veya taşıta ait olması gerektiğini vurguladı.

82 işletmeye 8,2 milyon TL ceza

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı ilan paylaştığı belirlenen 42 emlak işletmesi ile 40 galeri işletmesine idari yaptırım uygulandı.

Her bir işletmeye 100 bin TL idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 8,2 milyon TL oldu.

Bakanlık ayrıca söz konusu hesaplara erişimin Meta tarafından engelleneceğini bildirdi.

Emlakçı ve galerilere yeni uyarı

Ticaret Bakanlığı, yeni yaptırımlarla karşılaşmamaları için emlak ve galeri işletmelerine sosyal medya paylaşımlarında EİDS kurallarına eksiksiz uymaları çağrısında bulundu.

Buna göre işletmelerin sosyal medya ilanlarında EİDS doğrulaması yapılmış ilan linkine ve ilan fiyatına birlikte yer vermesi gerekiyor. İlan görselleri ve açıklamalarının da doğrulanmış ilanla birebir uyumlu olması şart.

Böylece sosyal medya üzerinden verilen taşınmaz ve taşıt ilanlarında fiyatın gizlenmesi veya potansiyel alıcının özel mesaj yoluyla fiyat öğrenmeye yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.