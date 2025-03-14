İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Gürcan'ın verdiği bilgilere göre, sosyal medyada 32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını iddia eden Rüştü Karataş adlı şahıs hakkında Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri inceleme başlattı. Yapılan denetimler sonucunda, ilgili şahsın aslında çiftçi olmadığı, Hal Kıyet Sistemi'ne kayıtlı bulunmadığı ve sebze-meyve ticareti yapmadığı ortaya çıktı.

Limon Fiyatları Piyasada 15 Lira

Bakanlık yetkilileri, şahsın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve limon fiyatlarının piyasa ve tarla seviyesinde ortalama 15 TL civarında olduğunu belirledi. Bu bağlamda, halkı yanlış bilgilendirmeye ve tahrike yönelik dezenformasyon içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Rüştü Karataş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan Yalan Haberlere Karşı Kararlı Durduş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bakanlığın dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarla mücadelede kararlı olduğunu vurgulayarak, "Halkı yanıltmaya ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yalan paylaşımlara karşı yasal işlemlerimiz devam edecek." dedi.