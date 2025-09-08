Bakanlık, hazırlanan OVP’nin Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliği taşıdığını belirterek, güçlü bir büyüme ve makroekonomik istikrar hedefi vurgusu yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak ve enflasyonu tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamak temel önceliklerimizdir. Aynı zamanda üretkenliği artıracak, Ar-Ge ve inovasyonu destekleyecek, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atacağız” denildi.

Hedef: 308,5 Milyar Dolar İhracat

Bakanlık, ihracatta 2025 hedefini 273,8 milyar dolar olarak belirlerken, 2026’da bu rakamın 282 milyar dolara çıkacağını ve program dönemi sonunda 308,5 milyar dolara ulaşacağını duyurdu. İhracatta ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılarak Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın yükseltilmesinin planlandığı vurgulandı.

Cari Açık Kademeli Düşecek

Açıklamada, cari işlemler açığının 2025’te 22,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, 2028’de ise 18,5 milyar dolara kadar gerileyeceği belirtildi. Cari açığın GSYH’ye oranının ise yüzde 1,4’ten yüzde 1’e düşürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yerli Üretim ve Dijitalleşme Öncelikli

Bakanlık, ithalatın yerli üretime etkilerini azaltmak için uluslararası yükümlülüklere uygun koruma tedbirleri alacağını, yerli üretimin teşvik edilmesine devam edileceğini açıkladı. Ayrıca, ticaretin kolaylaştırılması ve dijitalleşme adımlarının hızlandırılacağı, gümrük kapılarının işlem kapasitelerinin artırılacağı ve ihracat işlemlerinin basitleştirileceği ifade edildi.

‘Ticaretin Yüzyılı’ Vizyonu

“Ticaretin Yüzyılı” vizyonu kapsamında şirket kuruluş süreçlerinin dijitalleşeceği, girişimciler için başlangıç muafiyetleri sağlanacağı ve yeni finansman imkanlarının devreye alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı, daha rekabetçi bir ekonomi, güçlü ihracat ve sürdürülebilir büyüme için tüm gücüyle çalışmayı sürdürecektir” denildi.