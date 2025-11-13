Kasım ayı, yılın en yoğun indirim dönemlerinden biri olarak öne çıkarken Ticaret Bakanlığı, vatandaşların yanıltıcı kampanyalarla kandırılmaması için piyasa denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle dijital platformlarda artan “sahte indirim”, “yanıltıcı görsel” ve “gerçeğe aykırı fiyat” uygulamalarına karşı Reklam Kurulu ekipleri harekete geçti.

Aldatıcı indirimlere ağır yaptırımlar

Bakanlık açıklamasına göre, Reklam Kurulu, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izliyor.

Gerçeği yansıtmayan indirim oranları, tüketiciyi yanıltan fiyat etiketleri veya aldatıcı görseller tespit edilmesi halinde ilgili firmalara idari yaptırım uygulanıyor.

Ayrıca, vatandaşlardan gelen başvuru ve şikayetler de titizlikle değerlendiriliyor.

Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin şikayetlerini Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu başvuru sayfası üzerinden kolayca iletebiliyor.

Bakanlıktan alışveriş uyarısı: “Gerçek indirimleri ayırt edin”

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için alışveriş yaparken şu noktalara dikkat edilmesini önerdi:

Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması,

“Şok indirim”, “en düşük fiyat” gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi,

Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan alışveriş sitelerinde SSL ve 3D Secure gibi güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi,

“1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” gibi kampanyaların şartlarının dikkatle okunması.

Kasım ayı boyunca denetimler sürecek

Bakanlık, adil ve dürüst ticaretin korunması, tüketici haklarının güçlendirilmesi ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca tüm indirim kampanyalarını kararlılıkla denetleyeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, “Gerçek indirimlerle sahte kampanyaları birbirinden ayırmak hem vatandaşın cebini hem de piyasanın dengesini korur.” uyarısında bulundu.