Priştine’de gerçekleşen görüşmede bölgesel barış ve istikrarın korunması ele alınırken, mevcut güvenlik ortamının hem bugün hem de gelecek açısından taşıdığı kritik önem vurgulandı.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, Türkiye’nin uluslararası sorumlulukları ve köklü tecrübesi doğrultusunda bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğini belirterek, barışın güçlendirilmesine yönelik kararlı duruşun devam edeceğini ifade etti.

Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi’ne ziyaret

Bakan Bolat, Kosova programı kapsamında Priştine yakınlarındaki Mazgit köyünde bulunan Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi’ni de ziyaret etti. Osmanlı Sultanı I. Murad’ın kabrinin bulunduğu türbede dua eden Bolat, bölge halkıyla da bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin açıklamasında Bolat, Balkanlar’daki tarihi mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, bu toprakların Türkiye ile olan köklü bağlarına vurgu yaptı. Bolat, Türkiye’nin Balkanlar’da dostluk, kardeşlik ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini dile getirdi.