Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve açılışlar için Zonguldak’a geldi. İlk olarak Ereğli’de Çınar Boru Asitleme Fabrikası'nın açılışına katılan Bakan Bolat, yaptığı konuşmada, “Bugün ülkemizin İSO 500 en büyük firma listesinde yer alan Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firmasının yeni bir tesisi olan Çınar Çelik Rulo Asitleme Tesisi'nin açılışı için hep birlikteyiz. Bu hayırlı teşebbüsün açılışında sizlerle bir arada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. 30 yıldan fazladır çok yakinen tanıdığım Çınar ailesinin bu 4 imalat sanayi tesisinin açılışında da bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Yan tarafta bulunan Çınar Çelik firmasının da 2006 yılında açılışına o zamanki görevim olan MÜSİAD Genel Başkanlığım sırasında katılmıştım. 30 yıl önce tanıdığımda yılda 20 bin ton boru profil boru üreten, Akçakoca'daki çınar boruyla başlayan bu kalkınma ve gelişme yolunda bugün 200 bin tonluk bir kapasiteye ulaşmak, çelik servisiyle bunu genişletmek ve bugün de rulo asitleme fabrikasını açmak Çınar ailesine nasip olmuş. Rabbim yollarını açık eylesin. Hayırlı, helalinden bol kazanç nasip eylesin. Ülkemiz için taş üstüne taş koyan, tarımda, sanayide, hizmetlerde ülkemizin katma değerine katkı sağlayan bütün müteşebbislerimiz başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı.



Bakan Bolat, “78 yılda 230 milyar dolara çıkardığımız yıllıklandırılmış milli gelirimizi son 21 yılda 1 trilyon 158 milyar dolara yükselttik. Kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara yükselttik. Bu sene sonunda inşallah 14 bin doları göreceğiz. Yine 1980'de 3 milyar dolar, 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatımızı 261,5 milyar dolara yükselttik. 20 yıl önce 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı 110 milyar dolara yükseltiyoruz. Bu istikrarlı yönetim, başarılı ekonomi yönetimi ve kamu-özel sektör, tarım kesimi ve hizmetler sektörü hep birlikte başarılan bir hikâyenin adı olmuştur” dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin 200 bin civarında nüfusu ile Türkiye’nin göz bebeği olduğunu söyleyen Bolat, “Ereğli, ülkemizin sanayi şehri, metal başkenti olmuştur. Aynı zamanda Zonguldak on yılların kömür madenciliğinin yanında, bugün artık Sakarya doğal gazımızın Filyos’ta karaya ulaştığı ve evlerimiz ile sanayi kuruluşlarımızı ısıtacağı bir üs haline gelmektedir. Hükümetimiz bütün Türkiye sathında olduğu gibi Zonguldak'ta da ekonominin gelişmesi, sanayinin gelişmesi için çok büyük teşvikler vermiş, çok büyük yatırımlar yapmış bulunmaktadır. İnşallah doğal gazın karaya ulaşımı daha da yükseldikçe Türkiye'nin enerji maliyeti de, ithalatta ödediği döviz gideri de azalacak ve daha bir ucuzlayan enerji ile beraber sanayimiz çok ciddi bir ivme kaydedecektir” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 21 yıldan bu yana Türkiye'mize çok büyük hizmetler yapan AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı ile birlikte ekonomide çok büyük ilerlemeler kaydettik” diyen Bolat, “Çelik sektöründe dünyada 8.’yiz. Avrupa'da bazen birinci, bazen ikinci sıradayız ve çelik ihracatımız 30 milyar dolar sınırına yükselmektedir. Bu sene demir çelik üretiminde hem üretimde hem ihracatta yüzde 10’a yakın bir artış var. Otomotiv sektörüne baktığımızda 1.5 milyondan fazla yıllık otomotiv üretimimizle Avrupa'da 4., dünyada 13. sıradayız. Bilgi teknolojilerine baktığımızda 3.3 milyar dolar yazılım ihracatı yaptık. Teknoparklarımızın sayısı 106’ya ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısı 140’lardan 300’e yaklaştı. Üretim miktarımızı ve ihracat miktarımızı aynı miktar bazında tutsak bile bilgi teknolojileri yoğun Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma yoğun ihracatı arttırdıkça ihracatımızın katma değeri ve toplam değeri hızla yükselecek. 21 yıl önce yüzde 0.55 olan dünya mal ihracatındaki payımızı geçen yılın sonunda yüzde 1,08 yükselttik. İnşallah 2028 hedefimiz yüzde 1,30’a ulaşmak. Hizmetler ihracatında dünyadaki payımız yüzde 0.80 civarındaydı, şu anda yüzde 1,30 civarındayız. Bunları ne kadar yükseltirsek dünya ekonomisinde ve ticaretindeki payımız artacak” ifadelerine yer verdi.



“Dünya ekonomisinde takdir görüyoruz”

Bu başarılar sağlanırken zor süreçlerden geçildiğinden bahseden Bolat, “Bütün bu başarılar sağlanırken, dikensiz gül bahçesinde bunlar başarılı olmadı. Ülkemizde terörle mücadele, gerek darbe teşebbüsleri, vesayetlerle mücadele, bölgemizdeki sıcak savaşlar, yüzyılda bir meydana gelen büyük Covid salgını ve yaşadığımız iki tane tarihin en yıkıcı Kahramanmaraş merkezli depremler, çok ağır bedeller ödediğimiz bu doğal afetlere rağmen ve bölgemizdeki sıkıntılara rağmen Türkiye'miz Allah'a şükür bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor. Avrupa ve Amerika sanayileri için güvenilir yüksek kaliteli hızlı teslimat yapabilen, kaliteli ürünleri olan bir tedarik üssü, bir tedarik zinciri, bir lojistik zinciri olarak parlayan bir yıldız gibi dünya ekonomisinde takdir görüyoruz” diye konuştu.

Bolat, limanlar ve serbest bölgelerle yabancı yatırımları ülkeye çekebildiklerini dile getirerek şunları söyledi:

“1923’ten 2002 yılına kadar ülkemizde sadece 14.5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gelmişken, son 21 yılda 266 milyar dolar yabancı yatırım gelmiş. Bu daha fazla üretim, yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla vergi geliri, daha fazla ihracat ve döviz geliri demek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının hizmet eser ve üretim icraatlarıyla ve başarılı yönetimleriyle ve Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz birlikteliği, aziz milletimizin, halkımızın güçlü destekleriyle bu sonuçlar elde edildi. İnşallah daha iyi, başarılı, mutlu ve müreffeh günlere ulaşacağız. Orta Vadeli Program başarıyla ilerliyor. Türkiye son 20 yılda yüzde 5.4 yıllık büyüdü. Dünya ortalaması yüzde 3,4’tü. Avrupa Birliği çok daha düşüktü. Bu sene ilk çeyrekte biz yüzde 5,7 büyüdük, Avrupa yüzde 0,8, ABD yüzde 2 büyüdü. Bu yıl ilk ilk 7 ayda yüzde 3,4 mal ihracatındaki artışımızla 261 buçuk milyar dolar, son 12 aylık rakama ulaşmayı başardık. Canla başla çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatçılarımıza yeni pazarlar bulmak, yeni imkanlar sağlamak için koşturuyoruz.”

Fabrikanın açılışıyla istihdama katkı sağladıklarını aktaran Çınar Boru Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Çınar ise, “Demir çelik sanayimizin bel kemiği olan yassı saç ürünlerinin kullanım teknolojisinde istenilen kalitelerinin artmasından dolayı her bir firma kendine göre yatırımlar yaptı. Bugün burada açılışı yapılacak olan Rulo Asitleme tesisimiz bunlardan biri olacak inşallah. Bu tesisimizde üretilecek her 1 kilogram asitlenmiş saç, ülke ekonomisi için üretilecek katma değerli ürünler olması için bizler azimle, şevkle çalışmamıza devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fabrikanın gezilmesiyle program sona erdi.