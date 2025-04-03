Ekonomistlerin beklentileri, aylık enflasyonun yüzde 2,90, yıllık enflasyonun ise yüzde 38,70 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ancak açıklanan rakamlar, piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Kur Dalgalanmaları ve Ekonomik Beklentiler

Mart ayının ikinci yarısında yaşanan kur dalgalanmalarının, enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı belirtiliyor. Ekonomistler, kur şokunun müdahalelerle kontrol altına alınmasının enflasyondaki yükselişi baskıladığını ifade ediyor. Ancak yıl sonu enflasyon beklentilerinde bir miktar yukarı yönlü revizyon yapıldığı da gelen değerlendirmeler arasında.

Şubat ayında ise enflasyon piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş, aylık bazda yüzde 2,27 artış kaydedilmiş ve yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak hesaplanmıştı. Mart ayındaki düşüşle birlikte enflasyon, son aylardaki gerileme eğilimini sürdürdü.

Yıl Sonu Enflasyon Beklentileri Yükseldi

2025 yıl sonu enflasyon tahmini, geçen ay yapılan anketlerde yüzde 28,25 seviyesindeyken, mart ayı verilerinin ardından bu beklenti yüzde 30,10 seviyesine yükseltildi. Piyasa analistleri, küresel ekonomik gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve iç piyasa dinamiklerinin enflasyon üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikalarını sürdürmeye devam ederken, enflasyonun yılın ikinci yarısında daha belirgin bir düşüş göstermesi bekleniyor.