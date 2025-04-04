İşte temettü açıklaması yapan şirketler ve detaylar:

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) Brüt Temettü: 6,88 TL

Net Temettü: 5,8480 TL

Hak Kullanım Tarihi: 10 Nisan 2025

Ödeme Tarihi: 14 Nisan 2025 Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) Brüt Temettü: 0,6407407 TL

Net Temettü: 0,5446295 TL 27 Mart 2025 Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı!

Dağıtım Tarihi: Henüz netleşmedi, genel kurulda yönetim kuruluna yetki verildi. LDR Turizm A.Ş. (LIDER) Brüt Temettü (Toplam): 0,7130120 TL

Net Temettü (Toplam): 0,6060600 TL

Dağıtım Taksitleri: 5 taksit halinde yapılacak. İlk taksit için hak kullanım tarihi 11 Nisan, ödeme tarihi 15 Nisan. Diğer taksitler haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında yapılacak. Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. (MEDTR) Brüt Temettü (Toplam): 0,2521008 TL

Net Temettü (Toplam): 0,2142855 TL

Dağıtım Taksitleri: 3 taksit halinde yapılacak. İlk taksit için hak kullanım tarihi 28 Temmuz, ödeme tarihi 30 Temmuz. Diğer taksitler ekim ve aralık ayında yapılacak. Sanifoam Endüstri A.Ş. (SANFM) Brüt Temettü (Toplam): 0,10 TL

Net Temettü (Toplam): 0,085 TL

Dağıtım Taksitleri: 2 taksit halinde yapılacak. İlk taksit için hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi 3 Ağustos. İkinci taksit için hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi 4 Kasım. Işık Plastik A.Ş. (ISKPL) Brüt Temettü: 0,0118126 TL

Net Temettü: 0,0100407 TL

Hak Kullanım Tarihi: 30 Haziran 2025

Ödeme Tarihi: 2 Temmuz 2025 (Genel Kurul Onayı Bekleniyor) Göltaş Çimento A.Ş. (GOLTS) Brüt Temettü: 5 TL

Net Temettü: 4,250 TL

Dağıtım Tarihi: Henüz netleşmedi, genel kurulda görüşülecek.

Bu açıklamalarla birlikte, yatırımcılar temettü ödeme tarihlerine dikkat ederek, hisse başına alınacak temettü miktarlarını planlayabilir. Her bir şirketin temettü dağıtım şekli ve takvimine göre yatırım kararları yeniden değerlendirilebilir.