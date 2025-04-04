İşte temettü açıklaması yapan şirketler ve detaylar:
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Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
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Brüt Temettü: 6,88 TL
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Net Temettü: 5,8480 TL
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Hak Kullanım Tarihi: 10 Nisan 2025
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Ödeme Tarihi: 14 Nisan 2025
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Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND)
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Brüt Temettü: 0,6407407 TL
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Net Temettü: 0,5446295 TL
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Dağıtım Tarihi: Henüz netleşmedi, genel kurulda yönetim kuruluna yetki verildi.
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LDR Turizm A.Ş. (LIDER)
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Brüt Temettü (Toplam): 0,7130120 TL
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Net Temettü (Toplam): 0,6060600 TL
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Dağıtım Taksitleri: 5 taksit halinde yapılacak. İlk taksit için hak kullanım tarihi 11 Nisan, ödeme tarihi 15 Nisan. Diğer taksitler haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında yapılacak.
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Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. (MEDTR)
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Brüt Temettü (Toplam): 0,2521008 TL
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Net Temettü (Toplam): 0,2142855 TL
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Dağıtım Taksitleri: 3 taksit halinde yapılacak. İlk taksit için hak kullanım tarihi 28 Temmuz, ödeme tarihi 30 Temmuz. Diğer taksitler ekim ve aralık ayında yapılacak.
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Sanifoam Endüstri A.Ş. (SANFM)
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Brüt Temettü (Toplam): 0,10 TL
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Net Temettü (Toplam): 0,085 TL
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Dağıtım Taksitleri: 2 taksit halinde yapılacak. İlk taksit için hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi 3 Ağustos. İkinci taksit için hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi 4 Kasım.
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Işık Plastik A.Ş. (ISKPL)
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Brüt Temettü: 0,0118126 TL
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Net Temettü: 0,0100407 TL
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Hak Kullanım Tarihi: 30 Haziran 2025
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Ödeme Tarihi: 2 Temmuz 2025 (Genel Kurul Onayı Bekleniyor)
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Göltaş Çimento A.Ş. (GOLTS)
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Brüt Temettü: 5 TL
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Net Temettü: 4,250 TL
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Dağıtım Tarihi: Henüz netleşmedi, genel kurulda görüşülecek.
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Bu açıklamalarla birlikte, yatırımcılar temettü ödeme tarihlerine dikkat ederek, hisse başına alınacak temettü miktarlarını planlayabilir. Her bir şirketin temettü dağıtım şekli ve takvimine göre yatırım kararları yeniden değerlendirilebilir.