İlk 10’daki kadınlardan dokuzu servetlerini miras yoluyla elde etti. Sadece biri servetini kendi emeğiyle inşa etti. Listenin zirvesine bu yıl yeniden Walmart varisi Alice Walton oturdu. Yaklaşık 101 milyar dolarlık servetiyle Walton, bir önceki yılın lideri L’Oréal mirasçısı Francoise Bettencourt Meyers’i geride bıraktı. Meyers’in serveti, Çin’deki zayıf satışlar nedeniyle düşüşe geçerek 81,6 milyar dolar seviyesine indi.

İşte Mart 2025 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kadını:

Alice Walton (ABD) – 101 milyar dolar

Walmart kurucusunun tek kızı olan Walton, bu yıl Walmart hisselerindeki %40’lık artış sayesinde servetine 28,7 milyar dolar daha ekledi. Francoise Bettencourt Meyers (Fransa) – 81,6 milyar dolar

L’Oréal’in varisi, yıllar boyunca servetinde dalgalanmalar yaşasa da listenin üst sıralarındaki yerini koruyor. Julia Koch (ABD) – 74,2 milyar dolar

Koch Industries’in %42’sine sahip olan Koch, servetine bu yıl yaklaşık 10 milyar dolar ekledi. Jacqueline Mars (ABD) – 42,6 milyar dolar

Mars şekerleme imparatorluğunun mirasçısı olan Mars, M&Ms, Snickers gibi markalarla servetini koruyor. Rafaela Aponte-Diamant (İsviçre) – 37,7 milyar dolar

MSC'nin (Mediterranean Shipping Company) kurucu ortağı olarak, kendi emeğiyle milyarder olan tek kadın. Savitri Jindal (Hindistan) – 35,5 milyar dolar

Jindal Group’un kontrolünü elinde bulunduran Jindal, Hindistan’ın en zengin kadını olmayı sürdürüyor. Abigail Johnson (ABD) – 32,7 milyar dolar

Fidelity Investments CEO’su olarak aile şirketinde üst düzey liderlik yapan Johnson, yatırım fonlarıyla büyümeye devam ediyor. BKM Verileri Açıklandı: Boykot Çağrıları Etkili Oldu Mu? Miriam Adelson (ABD) – 32,1 milyar dolar

Las Vegas Sands’in çoğunluk hissesine sahip olan Adelson, aynı zamanda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede aktif rol oynuyor. Marilyn Simons (ABD) – 31 milyar dolar

Jim Simons’un dul eşi olarak Simons Vakfı’nın liderliğini sürdürüyor, bilim ve eğitime odaklı projeleri destekliyor. Melinda French Gates (ABD) – 30,4 milyar dolar

Microsoft’tan gelen serveti ve yatırımlarıyla güçlenen Gates, artık kadın liderliğindeki fonlara ve girişimlere odaklanıyor.

Listede bu yıl dikkat çeken başka bir detay ise, önceki yıllarda ilk 10’da yer alan Gina Rinehart ve MacKenzie Scott’ın yerlerini kaybetmesi oldu. Rinehart’ın serveti demir cevheri fiyatlarındaki düşüş nedeniyle azaldı; Scott ise büyük bağışlarla listenin dışında kaldı. Yerlerine ise Melinda French Gates ve kısa süre önce hayatını kaybeden Jim Simons’un eşi Marilyn Simons girdi.

Öte yandan, kendi servetini yaratan kadın milyarderlerin sayısı da artıyor. Bu yılki listede toplamda 113 kadın kendi kendine milyarder oldu. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri ise Mediterranean Shipping Company’nin kurucu ortağı Rafaela Aponte-Diamant. Ayrıca, Taylor Swift ve Oprah Winfrey gibi popüler isimler de servetlerini ciddi şekilde artıranlar arasında.