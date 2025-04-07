Fitch'e göre, AB ürünlerine getirilecek %20 ve İngiltere menşeli ürünlere uygulanacak %10 oranındaki ithalat vergileri, özellikle kimya, otomotiv ve teknoloji sektörlerini hedef alıyor. Bu durumun sadece doğrudan sektörel etkilerle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Fitch, Avrupa ekonomisinin genel büyüme beklentilerinde de zayıflama öngördü.

Kimya sektörünün ABD ile güçlü bir ticaret fazlası bulunduğunu hatırlatan Fitch, özel kimyasalların ABD pazarına ihracatında artan rekabetin AB merkezli üreticiler için baskı yaratabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, sektörün performansının genel ekonomik büyümeyle yakından ilişkili olduğuna ve mevcut arz fazlasının sektörde ilave zorluklar doğurabileceğine işaret edildi.

Otomotiv sektörü ise, Avrupa dışı üretim merkezlerine (özellikle Meksika ve Kanada) olan bağımlılığı nedeniyle tedarik zinciri kırılganlıklarıyla karşı karşıya. ABD pazarı için üretim yapan Avrupalı markaların bu yeni tarifelerle birlikte maliyet artışları ve üretim planlamasında zorluklar yaşaması bekleniyor.

Telekom ekipmanı üreten firmalar da üretimin bir kısmını ABD'ye kaydırmak zorunda kalabilir. Ancak bu strateji daha yüksek maliyetleri beraberinde getirebilir.

Metal, madencilik, petrol ve gaz gibi emtia odaklı sektörler ise hem küresel büyümenin zayıflaması hem de pazar payı rekabetinin artması nedeniyle baskı altında kalacak. Fitch, petrol ve gazda talep daralması ihtimaline karşı OPEC+’nın arzı dengeleyici adımlar atacağını tahmin ediyor.

Fitch’in değerlendirmesi, ticaret politikalarındaki yeni yönelimlerin küresel dengeleri nasıl etkileyebileceğine dair önemli sinyaller içeriyor.