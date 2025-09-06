Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret için Rize’ye geldi. İlk olarak Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bolat sonrasında, AK Parti Rize İl Başkanlığı’nda partililer ile bir araya geldi. Daha sonra esnaf ziyareti yapan Bolat, Rize Cumhuriyet Caddesi üzerinde vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ziyaretlerini de tamamlayan Bakan Bolat, MHP Rize İl Başkanlığı’nı ve Rize’de yaşayan şehit ailesini ziyaret etti.



Programların ardından Bakan Bolat, Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nda STK ve iş insanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bolat, TÜİK tarafından açıklanan 4 istatistik verisini hatırlatarak, "2002 Türkiye’sinde sizler kendiniz nerede olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz, söylememe gerek yok. İş dünyasında 41 sene yöneticilik yapan bir insandım bakan olmadan önce. Bugün çok farklı bir yerde Türkiye’miz. Son bir haftada da 4 tane önemli makro gösterge TÜİK tarafından açıklandı. Birincisi, ekonomimiz yüzde 4,8 büyüdü ikinci çeyrekte ve 6 ayın ortalaması yüzde 3,6 ikincisi, enflasyon açıklandı. Yüzde 32,95 TÜFE, yüzde 25,5 ÜFE. Bunların içinde manşet enflasyon dediğimiz temel mallarda enflasyon yüzde 20 civarında, otomotivde yüzde 22 civarında ve özellikle gıda ürünlerinde yüzde 33 civarında. Kira ve eğitim masraflarında ise daha yüksek bir oranda, yüzde 40 civarında. Özellikle kira ve eğitim hizmetleri sektöründeki artış, TÜFE’deki manşet enflasyonu yüzde 32,95’e taşıyor. Ama 15 aydır kesintisiz geriliyor. Yüzde 76’dan buraya indik" dedi.

Enflasyonun düşmesiyle finansman şartlarının daha da iyileşeceğine vurgu yapan Bolat, "İnşallah enflasyondaki bu geriye gidiş devam ettikçe finansman şartları da daha da iyileşecektir. Bunu yıla başlarken biliyorsunuz görmüştük. Sonra yurtdışında ticaret savaşları ve gümrük vergisi savaşları başlayınca yurtdışı piyasalarda büyük hareketlilik oldu. O dönemde birkaç ay ara verme oldu, yoksa bugün daha da iyi bir yerde olabilecektik. Ama süreç Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para, kredi, bankacılık politikalarından sorumlu olarak yönetiliyor. Enflasyon düştükçe finansman şartları daha da iyileşecek, bundan kaygınız olmasın" ifadelerini kullandı.

Esnaflar için 100 milyon TL’lik kaynağın Pazartesi günü kooperatiflere aktarılacağını ifade eden Bolat "Esnaflarımız için de TESKOMB ile görüştük. Pazartesi sabahı Esnaf Kefalet Kooperatifi üyeleri için 100.000.000 TL bir kaynak aktarılacak. Onun da müjdesini burada Rize Ticaret Odası’nda vermiş olduk" dedi.