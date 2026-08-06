Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2026'nın ilk yarısına ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı. Jeopolitik gelişmeler ve küresel makroekonomik belirsizliklere rağmen güçlü performansını sürdüren Logo Yazılım, ilgili dönemde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla reel olarak %6 artırarak 3,37 milyar TL'ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) %1 oranında reel artış kaydederek 1,3 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK'te %39 marj ile güçlü bir operasyonel kârlılık elde eden şirketin, net kârı ise 510 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Net kârda, geçtiğimiz senenin ilk yarısındaki tek seferlik yatırım tutarı hariç tutulduğunda %10 artış kaydedildi.

Logo Yazılım'ın SaaS ve tekrarlayan gelirleri, toplam faturalanan gelirler içindeki büyümesini 2026'nın ilk yarısında da sürdürdü. SaaS gelirleri, bir önceki döneme göre %6 reel artışla 1,6 milyar TL'ye ulaştı. e-Dönüşüm çözümleri gelirlerinin %10'luk reel büyümesi, SaaS gelirlerini destekledi. Aynı dönemde tekrarlayan gelirlerin toplam gelirler içindeki payı %86 olarak kaydedilirken, ERP abonelik müşteri sayısındaki %76'lık artış, tekrarlayan gelirlerin payına önemli bir katkı yaptı. Şirketin ERP segmentinde yeni müşteri kazanımı devam etti ve bu dönemde de 1.300 seviyelerinde gerçekleşti.

Şirketin SaaS portföyünde yer alan ön muhasebe programı Logo İşbaşı'nın, yıllıklandırılmış geliri (ARR) ABD Doları bazında %29 arttı. Perakende sektörüne özel olarak geliştirilen Logo Diva çözümlerindeki ARR ise ABD Doları bazında %15 oranında büyüdü.

Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu, "Son yıllarda kararlılıkla hayata geçirdiğimiz servisleşme stratejisi, iş modelimizin en önemli güçlerinden biri haline geldi. Abonelik modeliyle büyüyen bulut çözümlerimiz ve tekrarlayan gelir yapımız, finansal performansımızı daha öngörülebilir ve değişen küresel makroekonomik koşullara karşı daha dirençli hale getiriyor. Bu güçlü yapı sayesinde yeni müşteri kazanımlarımızı ve operasyonel kârlılığımızı korurken, eş zamanlı olarak iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına hızlı yanıt verecek Ar-Ge ve stratejik büyüme alanlarında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle platform yatırımlarımızda Agentic Yapay Zekâ yetkinliklerinin derinleştirilmesine odaklanıyor, müşterilerimizin ürünlerimizden daha yüksek değer elde etmesini hedefliyoruz. Türkiye ekonomisini dijital teknolojilerle desteklemeye ve işletmelerimizle birlikte sürdürülebilir değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.