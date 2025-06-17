17 Haziran’da Paris’teki tarihi Hava ve Uzay Müzesi’nde düzenlenen törende açıklanan sonuçlara göre THY, toplamda 8 kategoride ödül alarak dikkatleri üzerine çekti.

8 Kategoride Zirvede

2025 Skytrax Ödülleri’nde Türk Hava Yolları şu kategorilerde ödül kazandı:

Avrupa’nın En İyi Havayolu

Dünyanın En İyi Business Class İkram Hizmeti

Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu

Avrupa’nın En İyi Ekonomi Sınıfı

Avrupa’nın En İyi Ekonomi Sınıfı Uçak İçi İkram Hizmeti

Avrupa’nın En İyi Business Sınıfı

Avrupa’nın En İyi Business Class Uçak İçi İkram Hizmet

Sadece Avrupa’da değil, dünya genelinde yolcuların beğenisini kazanan THY; “Dünyanın En İyi Business Class İkramı”, “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu”, “Avrupa’nın En İyi Business Class’ı”, “Avrupa’nın En İyi Ekonomi Class’ı”, “Güney Avrupa’nın En İyi Business Class’ı”, “Avrupa’nın En İyi Business Class İkramı” ve “Avrupa’nın En İyi Ekonomi Class İkramı” ödüllerini de alarak gövde gösterisi yaptı. Böylece hem uçuş ağı hem de kabin hizmetlerinde uluslararası standartların üzerinde bir deneyim sunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yolcuların Oylarıyla Belirlendi

Skytrax değerlendirmeleri, milyonlarca yolcunun doğrudan geri bildirimleriyle şekilleniyor. Bu da ödüllerin yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetine dayalı olduğunu ortaya koyuyor. THY’nin, Turkish DO&CO iş birliğiyle sunduğu uçak içi ikramlar ve misafirperverlik anlayışı, yolcular tarafından takdir edilmeye devam ediyor.

Ahmet Bolat: Yolcularımıza Minnettarız

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat: “Avrupa’nın En İyi Havayolu unvanını onuncu kez kazanmak, THY ailesi için gurur verici bir sonuç. Bu ödüller, ekip arkadaşlarımızın gayreti, disiplini ve hizmet aşkının bir göstergesidir. Türk misafirperverliğinin ruhunu tüm dünyaya yansıtarak yolcularımıza her seyahatte benzersiz bir deneyim sunma gayretimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Dünyanın En Fazla Ülkesine Uçan Havayolu

Yenilikçi hizmetleri, sürekli genişleyen uçuş ağı ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile THY, halihazırda dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olma özelliğini sürdürüyor. Bu son ödüllerle birlikte şirketin uluslararası arenadaki prestiji daha da güçlenmiş durumda.