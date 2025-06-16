Kimyasal taşımacılığın güçlü oyuncusu TGL, fuarda geniş araç filosunu, intermodal taşımacılık hizmetlerini, Dilmak Kimyasal Tanker Yıkama ve Arıtma Tesisi ile çevre dostu lojistik hizmetlerini öne çıkararak sektörel paydaşlarla bir araya geldi. Şirketin Avrupa’daki büyüme stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlar ve müşteri memnuniyetini temel alan geniş kapsamlı hizmetleri, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Dünya genelinde 130'dan fazla ülke ve bölgeden 77.000’in üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuar, yapay zeka, siber güvenlik, sürdürülebilirlik ve entegre lojistik konseptlerini odağına alarak sektöre yön verecek yeniliklerin tartışıldığı önemli bir platform oldu.

Avrupa Pazarında Güçlü Adımlar

TGL Satış Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Hakan Darip, Transport Logistic Fuarı’na dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Avrupa’da, özellikle TGL RO yapılanmamızla birlikte yatırımlarımıza hız verdik. Son bir yılda Avrupa filomuzu yüzde 100 oranında büyüttük. Transport Logistic Fuarı ise bu gelişmeleri paylaşmak ve yeni iş birlikleri kurmak adına bizim için oldukça verimli geçti. Son dönemde Romanya, Polonya ve Yunanistan’daki operasyonlarımızı artırırken, Avrupa pazarındaki etkinliğimizi güçlendirmek adına yeni ofis açılışları, filo genişletme projeleri ve karbon ayak izimizi azaltacak çevreci lojistik çözümler üzerine yoğunlaşıyoruz. Sürdürülebilir lojistik çözümlerimiz ve operasyonel kabiliyetlerimizle bölgedeki etkinliğimizi artırmayı sürdürüyoruz. Transport Logistic Fuarı’nda hem mevcut hizmetlerimizi hem de Avrupa’daki büyüme vizyonumuzu sektör profesyonelleriyle paylaşarak önemli iş birliklerinin zeminini oluşturduk. Önümüzdeki dönemde Avrupa’daki varlığımızı daha da güçlendirerek, çevreci ve yenilikçi lojistik anlayışımızla sektöre değer katmayı sürdüreceğiz."

Sektöre Yön Veren Yenilikçi ve Çevreci Yaklaşım

TGL, başta tehlikeli ve tehlikesiz likit kimyasallar ile sıvı gazlar olmak üzere; boya, kişisel bakım, temizlik, ilaç, organik kimya, gıda, tarım ve yapı kimyasallarının güvenli taşınmasında uzmanlaşmış yapısıyla öne çıkıyor. 400 araçlık öz filosu ve toplamda 700’ü aşkın ekipmanı ile yılda 1 milyon tonluk taşıma kapasitesine ulaşan TGL, yılda 40.000’in üzerinde sefer organize ederek operasyonel gücünü ortaya koyuyor.

ISOPA sertifikalı sürücüler ve ADR mevzuatına uygun, çevreci EURO 6 çekicilerden oluşan genç filosuyla hizmet veren şirket, özel ısıtma ekipmanları sayesinde ürün sıcaklığını rota boyunca sabit tutarak kaliteli teslimat sağlıyor. Ayrıca, kapıdan kapıya yüksek güvenlikli tanker ve konteyner taşımacılığı ile müşterilerinin operasyonlarını maksimum verimle destekliyor.

TGL, global isotank operatörleri ile gerçekleştirdiği iş birlikleri kapsamında, depolama ve kimyasal tanker/isotank yıkama hizmetleri alanında da entegre çözümler sunuyor. Bununla birlikte intermodal taşımacılıkta isotank ekipmanlarını kullanarak short sea ve deep sea servislerle İspanya, BENELUX, Birleşik Krallık ve ABD gibi destinasyonlara düzenli ve rekabetçi denizyolu dökme likit taşımaları gerçekleştiriyor.

TGL, lojistik sektöründeki gelişmelere yön vererek müşteri operasyonlarını en verimli şekilde desteklemeye, uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir lojistik hizmetleri sunmaya kararlılıkla devam ediyor.