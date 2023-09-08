Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri açıklandı.Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu 4 Eylül 2023 Pazartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Seçici Kurul’da TGC Onur Kurulu adına Adnan Özyalçıner, TGC Denetim Kurulu adına Arif Esen, Meslek kıdemi 30 yılı aşkın Cemiyet Üyeleri adına Ayşegül Dora, Esat Yılmaer, Hüseyin Irmak, TGC Balotaj Kurulu adına Mesude Erşan, TGC Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar ve Genel Sekreter Sibel Güneş yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Turgay Olcayto, yazmanlığa Arif Esen seçildi.

Seçici Kurul, yönetmeliğe göre kendisine sunulan meslekte 50 yılını doldurmuş 70 yaşından gün almış TGC üyeleri arasından 20 gazeteciyi ödüle değer gördü. Bu yıl Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü Akın Kamacıoğlu, Bedri Kayabal, Dilek Beyin, Erkan Yiğit, Fikret Helvacıoğlu, Güneş Uğurlu, İskender Özsoy, Kemal Önder, Leyla İsmier Özcengiz, Mehmet Komşu, Muammer Elveren, Necat Aşkın, Nedret Çatay, Nezih Akkutay, Önder Balıkçı, Reha Öz, Solmaz Serdaroğlu, Şansal Büyüka, Tevfik Dalgıç ve Yalçın Doğan’a verildi.

ÖDÜLLERİN TARİHÇESİ

"Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan, 50 yıldan fazla aktif gazetecilik yapan Burhan Felek'in anısına konan ödüller 1983 yılında oluşturuldu. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için 70 yaşından gün alan adayların 50 yılı aşkın süreyle basına hizmet vermiş olmaları şartı aranıyor.

ÖDÜL ALANLARIN KISA BİYOGRAFİLERİ:

AKIN KAMACIOĞLU

1942 yılında Rize’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Mesleğe 1969 yılında Meydan Dergisinde Yazı İşleri Müdürü olarak başladı. Kaynak Yayınları, Hürriyet, Bulvar, Günaydın, Milliyet ve Dünya gazetelerinde görev yaptı. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı sahibi.

BEDRİ KAYABAL

1948 yılında İstanbul’da doğdu. Elliot School (Londra) mezunu. Mesleğe 1965 yılında UPI’nin Londra bürosunda başladı. Bladet Gazetesi’nde(Kopenhag) çalıştı. THA, WTN, UPITN’de çalıştı. BBA Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. TGC Başarı Armağanı yarışmalarında fotoğraf ve seri röportaj dallarında beş ödülün sahibi. İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve üç çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

DİLEK BEYİN

1948 yılında Çorum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Mesleğe 1973 yılında TRT’de prodüktör olarak başladı. TRT’de araştırmacı olarak görevini sürdürdü. İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuğu var.

ERKAN YİĞİT

1946 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü mezunu. Mesleğe 1969 yılında Tercüman Gazetesi’nde başladı. Tercüman, Yeni Haber ve Milliyet’te çalıştı. TGC’nin haber ve röportaj dallarında, birincilik ve mansiyon ödüllerinin sahibi. TGC Yönetim Kurulu’nda bir dönem görev yaptı. İngilizce biliyor. İki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

FİKRET HELVACIOĞLU

1952 yılında Kayseri’de doğdu. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1974 yılında Ortadoğu Gazetesi’nde başladı. Tercüman Gazetesi’nde çalıştı. TGRT’de ekonomi muhabirliği yaptı. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

GÜNEŞ UĞURLU

1934 yılında Burdur’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Mesleğe 1965 yılında TRT Ankara Radyosu’nda spiker olarak başladı. TRT Genel Müdürlüğü Yayın Denetleme Kurulu üyesi olarak mesleğini sürdürdü. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

İSKENDER ÖZSOY

1947 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. Mesleğe 1973 yılında Sabah Gazetesi’nde başladı. Hürses, İstanbul, Akşam, Son Havadis, Tercüman ve Milliyet’te çalıştı. TGC’nin yayımladığı Bizim Gazete’de muhabirlik yaptı. “55 Yılın Tanıkları” dahil üç kitabı yayınlandı. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

KEMAL ÖNDER

1946 yılında Samsun’da doğdu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1972 yılında Dünya Gazetesi’nde başladı. Hergün, Tercüman, Türkiye, Star ve TGRT’de devam etti. Ekovitrin Dergisi Haber Müdürlüğünü yaptı. Mesleki ödüller sahibi. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

LEYLA İSMİER ÖZCENGİZ

1953 yılında İstanbul’da doğdu. İİTİA İşletme Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1973 yılında Nil Yayınları’nda çeviri yaparak başladı. 1974’de Hürriyet Gazetesi için magazin çevirileri yaptı. 1976 yılında Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe devam etti. Milliyet, Dünya ve Güneş gazetelerinde çalıştı. TRT‘de program danışmanı olarak çalıştı. “Cennete Dönüş” ve “Endişe” adlı kitapları yayımlandı. TGC Bizim Gazete’de köşe yazarlığı yaptı. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve Sürekli Basın Kartı taşıyor.

MEHMET KOMŞU

1946 yılında Ziştov’da doğdu. Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1966 yılında başladı. Politika, THA, Ayrıntılı Haber ve Hürriyet’te çalıştı. “Rüzgârın Sesi”, “Uzun Yolda Yürümek”, “Sirena ve Taif’de Ölüm” adlı kitapları yayımlandı. İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

MUAMMER ELVEREN

1948 yılında Mardin’de doğdu. Mesleğe 1969 yılında Çağdaş Türkiye Dergisi’nde başladı. Günaydın’ın Belçika muhabirliğini Hürriyet’in Brüksel, Moskova ve Paris temsilciliğini üstlendi. Fransızca, Arapça ve Almanca biliyor. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

NECAT AŞKIN

1946 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Paris Nancy Üniversitesi Hukuk Fakültesi, College de France'da lisansüstü eğitim aldı. Mesleğe 1972'de Milliyet Gazetesi’nde başladı. Güneş, Bursa, Hakimiyet, Bursa Haber ve TGC Bizim Gazete’de çalıştı. Fransızca ve İngilizce biliyor. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

NEDRET ÇATAY

1950 yılında Sivas’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1973 yılında Ankara Radyosu’nda yapımcı olarak başladı. TRT İstanbul TV’de yapımcı olarak görevini sürdürdü. Sedat Simavi ödülü sahibi. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

NEZİH AKKUTAY

1944 yılında Zonguldak’ta doğdu. Mesleğe 1968 yılında Hürriyet Gazetesi’nde başladı. Çalışmalarını Hürriyet Gazetesi Avrupa Baskısı Yazı İşleri Müdürlüğü yaparak sürdürdü. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

ÖNDER BALIKÇI

1953 yılında Bandırma’da doğdu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ve ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden mezun oldu. Mesleğe 1972’de Bandırma Şehir Gazetesi’nde başladı. Gerçek Bandırma, Banses, Yeni Erdek, Bandırma Manşet, Balıkesir Yeni Haber, TGC Bizim Gazete ve Bandırma Realite Dergisi’nde köşe yazarı olarak sürdürdü. Fransızca biliyor. Yayınlanmış 13 kitabı bulunuyor. Evli ve bir çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

REHA ÖZ

1948 yılında Denizli’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü mezunu. Mesleğe 1973 yılında Cumhuriyet Gazetesi Spor Servisi’nde başladı. Söz, Güneş, Milliyet, Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. Hürriyet’te Haber Müdürü olarak çalışmasını sürdürdü. Yayınlanmış kitapları ve mesleki ödülleri var. İngilizce biliyor. İki çocuk babası. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

SOLMAZ SERDAROĞLU

1938 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü mezunu. Mesleğe 1966 yılında TRT İstanbul Radyosu Program Müdürlüğü’nde yapımcı olarak başladı. TRT İstanbul Radyosu’nda ve Yayın Denetleme Dairesi Başkanlığı’nda çalıştı. Fransızca ve Latince biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

ŞANSAL BÜYÜKA

1947 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1973’te Milliyet Gazetesi’nin spor servisinde başladı. Kanal D TV’nin spor bölümünü yönetti. Show TV’de Spor Müdürlüğü, Lig TV Genel Müdürlüğü yaptı. İngilizce biliyor. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

TEVFİK DALGIÇ

1944 yılında Nevşehir’de doğdu. ODTÜ ve AİTİA’da eğitimini tamamladı. Mesleğe1960 yılında Yeni Nevşehir Gazetesi’nde başladı. Vatan, Turkish Daily News, Hürriyet, Cumhuriyet gazetelerinde ve Anka Ajansı’nda çalıştı. İngilizce biliyor. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

YALÇIN DOĞAN

1945 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Mesleğe 1973 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde ekonomi muhabiri olarak başladı. 1981 yılında Cumhuriyet Ankara temsilciliğine atandı. 1989’da köşe yazarı olarak geçtiği Milliyet Gazetesi’nde önce yayın koordinatörlüğü, daha sonra Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2003-2015 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. 2015’ten bu yana T24’te köşe yazarlığına devam ediyor. Almanca ve İngilizce biliyor. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

BURHAN FELEK KİMDİR?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'nde başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesi’nde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğu’nu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949–1952 ve 1959-1982 yılları arasında iki kez üstlendi.