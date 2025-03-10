Burcu Çetinkaya



Milli rallici Burcu Çetinkaya, evlendikten sonra başörtüsü takarak yeni bir hayat tarzı benimsedi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çetinkaya, zamanla ralliden de uzaklaştı ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya başladı. Ancak ilerleyen süreçte boşanan Çetinkaya, başörtüsünü çıkarmaya karar verdi ve sosyal medyada bu değişimiyle ilgili birçok yorum aldı.

Büşra Ayaydın



Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızını canlandırarak tanınan Büşra Ayaydın, oyunculuk kariyeri sırasında namaz kılması nedeniyle bazı eleştirilere maruz kaldığını dile getirmişti. Bir süre sonra oyunculuğu bırakarak tesettüre giren Ayaydın, bugünlerde tesettür giyim sektöründe faaliyet gösteren kendi mağazasını işletiyor.

Ebru Sever Türk



Sosyal medya fenomeni Ebru Sever Türk, önce kapanarak dikkatleri üzerine çekti ancak daha sonra açılma kararı alarak eleştirilere maruz kaldı. Geçmişte düğün davetlerinde kapalı olup, günlük hayatta farklı bir tarz benimsemesi de tartışmalara yol açmıştı.

Gamze Özçelik



Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, tesettüre girdikten sonra hayır işlerine yöneldi. Yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Özçelik, birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük ederek dünya çapında iyilik hareketlerine katılıyor.

İkbal Gürpınar



Ekranların sevilen sunucularından İkbal Gürpınar, evlendikten sonra sektörden çekilerek gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Umre ziyareti sırasında yaşadığı manevi bir deneyim sonrası kapanmaya karar verdiğini açıklayan Gürpınar, yalnızca inançları doğrultusunda bu değişimi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Leyla Sayar



Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından biri olan Leyla Sayar, 1958 yılında sinemaya adım attı. Kariyeri boyunca farklı meslekleri deneyimleyen Sayar, en sonunda manevi hayata yönelerek tesettüre girdi ve sanat dünyasından tamamen uzaklaştı.

Necla Nazır



Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Necla Nazır, uzun yıllar Ferdi Tayfur ile birliktelik yaşadı. Manevi bir dönüşüm sürecine girerek kapanma kararı alan Nazır, bu kararını tamamen kendi inançları doğrultusunda aldığını ve dış etkenlerden etkilenmediğini dile getirdi.

Özlem Şahin

Popstar yarışması ile tanınan Özlem Şahin, bir süre sahne kariyerine devam etti. Ancak sahnesine gelen bir kadının eşini aldattığını öğrenmesi, onun için bir dönüm noktası oldu. Bu olayın ardından sahneleri bırakmaya karar veren Şahin, dini araştırmalar yaparak tesettüre girdi.

Tuğçe Güder

Bir dönem podyumların aranan yüzlerinden biri olan Tuğçe Güder, hayatında radikal bir değişiklik yaparak tesettüre girdi. Model kariyerini sonlandıran Güder, bambaşka bir yaşam tarzı benimseyerek maneviyata yöneldi.

Serra Karaçam



Eski TRT spikerlerinden Serra Karaçam da tesettüre giren ünlüler arasında yer alıyor. Evliliği nedeniyle kapanma kararı aldığı düşünülse de, Karaçam aslında uzun süredir bunu planladığını ve nihayet hayata geçirdiğini belirtti.

Bu isimler, yaşamlarında radikal değişiklikler yaparak farklı yollar seçmiş ve bu süreçte çeşitli tepkiler almış olsalar da, kendi inanç ve değerlerine göre hareket etmeyi tercih ettiler. Ünlülerin aldığı bu kararlar, toplumda farklı kesimlerden çeşitli yorumlar alsa da, bireysel özgürlük çerçevesinde değerlendirilmesi gereken kişisel tercihler olarak karşımıza çıkıyor.