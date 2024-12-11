Bilkent Holding bünyesinde yer alan ve yüzde 100 yerli sermayeyle kurularak entegre tesis yönetimi kapsamında tüm hizmet ihtiyaçlarına çözüm üreten Tepe Kurumsal Çözümler, işletmelerin daha etkin, sürdürülebilir ve rekabet avantajına sahip olmalarına katkı sağlıyor. Şirket bünyesinde yer alan; Tepe Servis ve Yönetim, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, BCC Catering Toplu Yemek Üretim Hizmetleri, Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Adonis Endüstriyel Temizlik Ürünleri, Tepe Servis Kart Hizmetleri ve Tepe Çağrı Merkezi ile Türkiye'nin 81 ilinde çözüm ortağı olarak konumlanıyor.



2024 yılında çalışan sayımızı 32.500’e çıkardık

Tepe Kurumsal Çözümler, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve toplumsal fayda odaklı projeleriyle sektördeki liderliğini sadece ekonomik büyüme rakamlarıyla değil, yarattığı değerlerle de pekiştiriyor. Şirket bu vizyonla, 2025 yılında daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Şirketin 2024 yılında elde ettiği güçlü ivmeyi gelecek yıl da devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Tepe Kurumsal Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Aldığımız sonuçlar, stratejik planlarımızın doğru bir şekilde uygulandığını ve müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. 2024 yılı sonunda, yüzde 75 büyüme ile ciromuzu yaklaşık 20 milyar TL’ye ulaştırdık ve 4 bin kişiye daha istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 32.500’e çıkardık. Çalışan sayısı olarak Türkiye’nin en büyük 9. işvereni pozisyonundayız. 2025 yılında da mevcut büyüme ivmemizi devam ettirerek istihdama olan katkımızı artırmayı ve yıl sonunda yaklaşık 33 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Temizlik sektörünün devlet tarafından regüle bir sektör olarak görülmesi de sektördeki istihdamın artırılmasına ve sektörün itibarının yükselmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

‘‘Dijitalleşme stratejimizle 2025 hedeflerimizi güçlendiriyoruz’’

Tepe Kurumsal Çözümler, iş süreçlerinde yapay zeka, IoT ve büyük veri analitiği gibi ileri teknolojilerden yararlanarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, “Geliştirilen 59 dijital projeden 47’sini 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı planlanıyoruz. Müşteri Portalı ve Vardiya Optimizasyonu Projesi gibi yenilikler, sadece müşteri memnuniyetini artırmakla kalmayıp aynı zamanda iş süreçlerini hızlandırma ve maliyetleri düşürme potansiyeli taşıyor. Bu projeler arasında; Panik Butonu ve Kamera Entegrasyonu ile yalnız çalışan güvenlik görevlilerinin durumlarını takip eden Yalnız Değilsin projesi gibi çözümler yer aldı. Panik butonunun alarm izleme merkezi ile haberleşmesi projemiz sayesinde panik butonuna basıldığında, kamera görüntüleri anlık olarak alarm izleme merkezine gönderilerek ortam izlenebiliyor ve tehlike durumuna göre alarm izleme merkezi tarafından gerekli aksiyonlar alınıyor. Yalnız Değilsin projesi ise özellikle bulunduğu projede yalnız çalışması gereken güvenlik görevlilerinin sağlık, bilinç gibi durumlarını takip etme amacıyla geliştirilmiş bir sistem. Bu projeler, yalnızca müşterilerimizin güvenlik ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadı, aynı zamanda sektöre teknoloji odaklı yeni bir perspektif kazandırdı. Ayrıca, 2025 yılı itibarıyla dijital dönüşüm kapsamında, kâğıt kullanım oranını azaltmayı ve kaynak yönetimini optimize etmeyi hedefliyoruz. Bu projelerle birlikte yalnızca çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sektördeki rekabet avantajını da güçlendireceğiz” dedi.

“Tepe Destek ile hizmet ekosistemine yeni bir güç getiriyoruz”

Bu yıl faaliyete geçen Tepe Destek Hizmetleri ve Eğitim Danışmanlığı AŞ, grup içindeki entegre hizmet ekosistemine önemli bir katkı sağlıyor. Şirket; özellikle eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri alanındaki uzmanlığıyla hem grup içi operasyonları güçlendirmeyi hem de dış müşterilere yönelik yeni çözümler sunmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, bu gelişmeyle ilgili olarak, “Yeni şirketimiz, hizmet portföyümüzü daha da çeşitlendirerek grup genelinde sinerji yaratacak bir adım oldu. Böylelikle, iş ortaklarımıza daha yenilikçi ve katma değerli çözümler sunarken, sektörümüzdeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. 2025 ve devamında bu şirketimizle 100’ün üzerinde projeye imza atmayı hedefliyoruz” dedi.

Yerli sermaye ile sürdürülebilir büyüme

Şirketin sürdürülebilir büyüme ve yerli sermaye odaklı stratejilerine de vurgu yapan Levent Güler sözlerine şöyle devam etti: “En büyük özelliklerimizden biri Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veriyor olmamız ve yüzde 100 yerli sermayeye sahip olmamız. Sürdürülebilir bir büyüme için yerli sermayenin gücüne inanıyor ve bu doğrultuda ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 2025 yılında hem mevcut müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hem de yeni pazarlara açılarak hizmet ağımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler, rekabet gücümüzü artırırken müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamamızı sağlıyor.”

“Fırsat eşitliği sağlayan projelere öncelik veriyoruz”

Tepe Kurumsal Çözümler, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iş gücünde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya büyük önem veriyor. Şirketin toplam çalışanlarının önemli bir bölümü kadınlardan oluşurken, özellikle hizmet ve catering sektörlerinde kadın çalışan oranı önemli seviyelere ulaşmış durumda. Bu başarıyı destekleyen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Levent Güler şunları söyledi: “Kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik hayata geçirdiğimiz projeler, sadece şirketimizde değil, sektör genelinde de örnek teşkil ediyor. 2025 yılı itibarıyla da kadın çalışan oranını yükseltme hedefimiz doğrultusunda yeni istihdam politikaları oluşturmaya ve fırsat eşitliği sağlayan projelere öncelik vermeye devam edeceğiz. Amacımız hem istihdamda hem de yönetimde kadın çalışan sayısını artırmak.”