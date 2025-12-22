Rize’de faaliyet gösteren ve Lipton’a ait olan çay fabrikasının Özgür Çay’a satılmasının ardından işçilerle tazminat görüşmeleri krize dönüştü. Fabrika yönetiminin yaklaşık 220 çalışanı işten çıkarma kararı alması üzerine işçiler, tazminatlarının taksitlendirilmesine tepki gösterdi.

İşçilere Taksitli Tazminat Teklifi

Edinilen bilgilere göre Özgür Çay yetkilileri, Pazar ilçesinde bulunan Hamdiye Çay Fabrikası’nda işçilerle bir araya geldi. Arabulucu ve avukatların da katıldığı toplantıda, çalışanların iş akitlerinin feshedileceği bildirildi. Görüşmede işçilere, yasal tazminat haklarının 3 ila 5 taksit halinde ödenmesi teklif edildi.

Bu teklife sıcak bakmayan işçiler, tazminatlarının tek seferde ve eksiksiz ödenmesi gerektiğini belirterek duruma itiraz etti.

İşçiler Fabrika Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Kararın ardından fabrika önünde toplanan işçiler, basın açıklaması düzenledi. Lipton bünyesinde 19 yıldır çalıştığını ifade eden Serdar Fatih Kabaoğlu, sürecin kendileri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kabaoğlu, “Tazminatın yasaya göre tek seferde ödenmesi gerekiyor. Ancak şirket, haklarımızı taksitli vermek istiyor. İmza atmamız için baskı yapıldı. İmza atmazsak haklarımızı toplu alabileceğimizi öğrendik. Haklarımızı biliyoruz ve bu dayatmayı kabul etmiyoruz” dedi.

“Mahkeme İmasıyla Karşılaştık”

15 yıldır fabrikada çalışan Hüseyin Baştopçu ise tazminatların taksitlendirilmesine karşı olduklarını belirterek, “Bize mahkeme süreci imasında bulunuldu. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Yıllarımızı verdiğimiz işimizden çıkarılırken mağdur edilmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçiler Sürecin Takipçisi Olacak

İşçiler, yasal haklarından vazgeçmeyeceklerini ve tazminatlarının tek seferde ödenmesi için hukuki süreci yakından takip edeceklerini vurguladı. Fabrika önünde yapılan açıklamada, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesi çağrısında bulunuldu.